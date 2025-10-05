Truyền thông Ukraine đưa tin, chính quyền Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch chuyển giao một gói khí tài quân sự mới cho Ukraine, gồm 60 khẩu pháo tự hành M110A2, 150.000 viên đạn pháo và các rocket không dẫn đường Zuni với 2 kích cỡ lần lượt là 70mm và 127mm.

“Gói viện trợ trên sẽ được chuyển đến Ukraine thông qua Cộng hòa Séc theo thỏa thuận liên chính phủ. Những trang thiết bị đó hiện không còn đáp ứng đủ yêu cầu do các lực lượng vũ trang Athens đề ra”, trích thông cáo của quân đội Hy Lạp.

Pháo tự hành M110. Ảnh: Army Recognition

Bối cảnh phát triển

Theo trang Royal Artillery Museum, quân đội Mỹ trong thập niên 1950 đã nêu đề xuất về một loại khí tài mới “với thiết kế dựa trên mẫu pháo M115 có trong biên chế khi đó”. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã phê duyệt dự án về mẫu pháo mới và giao cho tập đoàn General Motors phụ trách chế tạo.

Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, vào năm 1963, quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng pháo tự hành mới có tên gọi M110. Các chuyên gia quân sự Mỹ trong những năm sau đó tiếp tục cho ra mắt các phiên bản cải tiến M110A1 và M110A2, với tầm bắn xa và độ giật thấp hơn.

Pháo M110. Ảnh: Australian Armour and Artillery Museum/Youtube

Đến thập niên 1990, M110 dần bị loại biên khỏi trang bị của quân đội Mỹ và được thay thế bởi các khí tài hiện đại hơn.

Thiết kế

Theo trang Army Recognition, M110 nặng 28,3 tấn, bao gồm 2 bộ phận chính là khung gầm và nòng pháo; dài 10,8m; rộng 3,1m; cao 3,1m. Kíp chiến đấu gồm 13 người.

M110 có tốc độ bắn khá chậm, chỉ đạt 1 phát bắn/2 phút. Trong tình huống khẩn cấp, kíp pháo thủ có thể nâng tốc độ bắn lên 3 phát/2 phút. Pháo có tầm bắn tối đa với đạn thông thường và đạn tăng tầm lần lượt là 25km và 30km.

Pháo sử dụng cỡ đạn 203mm, với phần nòng được thiết kế có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn thông thường, đạn tăng tầm, đạn M426 chứa chất độc sarin… Thậm chí, để nâng sức công phá tối đa cho pháo M110, các chuyên gia Mỹ đã chế tạo các loại đạn đặc biệt như M422A1 (W33) chứa uranium được làm giàu và XM753 (W79) chứa plutonium với sức công phá lên tới hàng Kiloton.

Đạn hạt nhân XM753 được trưng bày. Ảnh: Quân đội Mỹ/Wikipedia

Lịch sử tác chiến

M110 từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Vùng Vịnh ở Iraq vào đầu thập niên 1990. Ngoài Mỹ, pháo M110 còn được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia khác trên khắp thế giới và tham gia vào nhiều cuộc xung đột như cuộc chiến Israel - Ảrập năm 1973; cuộc chiến Lebanon năm 1982; chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988), xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong thập niên 1990.