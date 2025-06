Lời tòa soạn Những câu chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng đã diễn ra trong đời thực. Các trường hợp chết đi, sống lại dưới đây là có thật và đã được khoa học lý giải.

Ảnh: Cnet

Theo BBC, ngày 7/10/2006, Mitsutaka Uchikoshi cùng các đồng nghiệp leo núi Rokko, phía tây Nhật Bản. Khi trở về, thay vì đi cáp treo cùng mọi người, Mitsutaka quyết định đi bộ xuống núi. Tuy nhiên, trên đường đi, người đàn ông 35 tuổi này không may bị lạc đường, trượt chân xuống suối, đập đầu và gãy xương chậu.

Không thể di chuyển hoặc kêu cứu, Mitsutaka nằm trên sườn núi trong tình trạng bị thương. Vào ban đêm, nhiệt độ hạ thấp, khiến người đàn ông này ngất đi.

24 ngày sau, khi được những người leo núi đi ngang qua tìm thấy và đưa vào bệnh viện đa khoa thành phố Kobe, nhiệt độ cơ thể của Mitsutaka đã giảm xuống còn 22 độ C, hầu như không có mạch đập và bị suy đa cơ quan, mất nhiều máu.

Các bác sĩ chữa trị cho Mitsutaka tin, khi bị ngã và bất tỉnh, bản năng sinh tồn tự nhiên trong cơ thể đã trỗi dậy, đưa Mitsutaka vào trạng thái giống như ngủ đông khi nhiệt độ trên núi giảm xuống còn 10 độ C.

Tiến sĩ Shinichi Sato, chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện nói với các phóng viên: "Mitsutaka rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt từ rất sớm, tương tự ngủ đông. Khi đó nhiều cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động chậm lại và não được bảo vệ. Tôi tin khả năng não của Mitsutaka đã phục hồi 100%".

Các bác sĩ bày tỏ hy vọng Mitsutaka sẽ không gặp bất kỳ tác dụng phụ lâu dài nào. Họ thừa nhận vẫn chưa rõ Mitsutaka xoay sở thế nào để sống sót khi quá trình trao đổi chất của anh gần như đã dừng lại.

Giáo sư Hirohito Shiomi, một chuyên gia về ngủ đông tại Đại học Fukuyama nhận định: "Nếu bệnh nhân thực sự sống sót ở nhiệt độ cơ thể thấp trong một thời gian dài như vậy, đó thực sự là cách mạng... Các nhà nghiên cứu cần làm rõ liệu nhiệt độ cơ thể của Mitsutaka có giảm rất nhanh hay không hoặc liệu người này bị giảm thân nhiệt muộn hơn nhiều và thực tế đã chết lâm sàng khi được tìm thấy".

Mike Grocott, một chuyên gia chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học London cho biết: "Mọi người có thể bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng và sống sót trong thời gian vừa phải, nhưng trường hợp này nghe có vẻ vô cùng phi thường. Tôi chưa từng biết tới trường hợp nào tương tự có thời gian sống sót lâu như vậy".

Chuyên gia này nói thêm: "Tôi không chắc người đàn ông đó hoàn toàn bình an vô sự như thế nào. Tôi sẽ thận trọng về kết quả kiểm tra thần kinh và kết quả khám sức khỏe tổng thể".

Các nhà khoa học từ lâu đã cho rằng, về lý thuyết, tình trạng ngủ đông ở con người có thể xảy ra và có khả năng được sử dụng để làm chậm quá trình chết tế bào khi điều trị xuất huyết não và các bệnh gây chết người khác.

Năm 2001, một bé gái người Canada tên là Erika Nordby lang thang ngoài trời vào ban đêm trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C. Sau đó, mẹ cô bé tìm thấy con trong tình trạng gần như đông cứng. Mặc dù được tuyên bố đã chết lâm sàng, với các dấu hiệu tim ngừng đập trong 2 giờ và nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn 16 độ C (mức bình thường là 37 độ C), Erika về sau đã hồi phục hoàn toàn.

Ngủ đông diễn ra phổ biến ở nhiều loài động vật và liên quan tới việc làm chậm hoạt động của tế bào tới mức gần như dừng hẳn, làm giảm lượng oxy cần thiết để sinh tồn.

Về mặt kỹ thuật, con người không ngủ đông, nhưng điều này không phải là không thể. Các bác sĩ thường xuyên hạ thân nhiệt của người bệnh xuống khoảng 20 độ C trong quá trình phẫu thuật tim, song kỹ thuật này chỉ được thực hiện lâu nhất trong vài giờ. Ngay cả khi đó, các bệnh nhân có thể gặp các vấn đề thần kinh nhẹ. Tiến sĩ Grocott lưu ý: "Liệu việc ngủ đông có khiến bạn trở lại hoàn toàn bình thường không vẫn chưa rõ ràng".

Năm 2003, một nhóm nghiên cứu của Đức cho biết, loài vượn cáo ở Madagascar có thể ngủ đông suốt nhiều tháng trong năm. Đây là bằng chứng đầu tiên về ngủ đông ở loài linh trưởng này.

Sau đó, các nhà khoa học ở Mỹ đã sử dụng khí hydro sulphide để làm các con chuột ngủ đông trong phòng thí nghiệm. Hóa chất này tồn tại tự nhiên ở động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu có thể sử dụng hóa chất đó làm con người ngủ đông, điều này sẽ hữu ích cho phẫu thuật và duy trì khả năng sống của các cơ quan để cấy ghép.