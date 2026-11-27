Giải Marathon chạy đêm diễn ra vào ngày 29/11 tại Hà Nội, với 12.000 VĐV tham gia, trong đó có gần 1.000 VĐV quốc tế và 2.500 em nhỏ.

Sau 5 mùa tổ chức, VnExpress Marathon Hanoi Midnight tiếp tục ghi nhận sức hút với cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Mùa giải 2026 diễn ra vào ngày 29/11, với khoảng 12.000 lượt đăng ký ở 4 cự ly. Trong đó, 21km chiếm hơn 45%, 10km đạt trên 26%, cự ly 5km và 42km đều chiếm hơn 14%. Đáng chú ý, ban tổ chức đóng đăng ký cự ly 21km từ ngày 17/10 do số lượng VĐV đạt mức tối đa.

Hơn 12 nghìn VĐV tranh tài tại giải.

Các cự ly cùng xuất phát trên đường Quang Trung, khu vực đối diện số 59, và kết thúc tại đường Trần Nhân Tông, đối diện cổng Công viên Thống Nhất. Trong đó, cự ly 42km bắt đầu lúc 0h15, đưa VĐV qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên, phố cổ, hồ Trúc Bạch, Hồ Tây và khu vực Ba Đình. Ban tổ chức bố trí 22 trạm hỗ trợ, tiếp nước trên đường chạy này.