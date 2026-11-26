Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng 2026 khai mạc ngày 26/11, quy tụ hơn 400 VĐV đến từ hơn 80 đơn vị, CLB trong cả nước.

Diễn ra từ ngày 26-29/11, giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư thuộc hơn 80 đơn vị, CLB từ 11 tỉnh, thành phố: TPHCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, cùng hai ngành Công an và Quân đội. Quy mô tham dự cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, đồng thời đáp ứng nhu cầu thi đấu, cọ xát của đông đảo người chơi bóng bàn trên cả nước.

Giải đấu khai mạc vào ngày 26/11. Ảnh: HNM

Các VĐV tranh tài ở 11 nội dung, gồm: Đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam có lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Đáng chú ý, ở nội dung nâng cao, giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T)...