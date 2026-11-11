Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Đại Tràng QV là một giải pháp hỗ trợ tăng cường tiêu hoá cho người viêm đại tràng nhờ kết hợp giữa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại.

“Báo động” sức khỏe đại tràng trong nhịp sống công nghiệp

Đại tràng là cơ quan cuối cùng của hệ tiêu hóa nhưng lại là nơi chịu nhiều gánh nặng nhất từ lối sống công nghiệp. Một trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh lý đại tràng là do người bệnh dung nạp thực phẩm bẩn, dư lượng hóa chất bảo quản, thói quen ăn uống vội vàng nhiều dầu mỡ kết hợp với áp lực công việc khiến niêm mạc đại tràng liên tục bị kích ứng.

Việc lạm dụng tân dược cũng là một điều đáng lo. Khi xuất hiện cơn đau hoặc tiêu chảy, nhiều người vội vàng tìm đến kháng sinh hay thuốc cầm đi ngoài. Việc này có thể làm gây tổn thương hệ vi sinh vật đường ruột, làm mỏng lớp nhầy tự nhiên, biến các đợt kích ứng cấp tính thành viêm đại tràng mãn tính khó phục hồi.

Ngoài ra, do nhịp sống công nghiệp, công việc căng thẳng stress cũng có thể khiến cơ thể giải phóng một lượng lớn cortisol. Điều này dẫn đến dễ làm tăng hoặc giảm nhu động ruột, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, dễ gây tiêu chảy hoặc táo bón.

Các dấu hiệu đại tràng “kêu cứu”

Co thắt bụng và đau bụng: Co thắt và đau bụng là những dấu hiệu phổ biến khi đại tràng bị viêm.

Tiêu chảy: Người bệnh có thể đi ngoài nhiều lần trong ngày. Cảm giác buồn đi ngoài có thể xuất hiện cả ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ. Đôi khi, phân có thể lẫn chất nhầy, máu hoặc mủ.

Táo bón và mót rặn: Táo bón ít gặp hơn tiêu chảy nhưng cũng là triệu chứng của bệnh đại tràng. Người bệnh thường cảm thấy có nhu cầu đi ngoài nhưng không thể và cảm giác này vẫn tiếp tục ngay sau khi đã đi ngoài.

Thiếu máu và mệt mỏi

Ngoài các dấu hiệu trên còn nhiều các dấu hiệu khác tùy theo thể trạng riêng của người bệnh. Y học hiện nay có nhiều phương pháp chẩn đoán chính xác để xác định tình trạng bệnh: nội soi đại tràng, xét nghiệm máu, xét nghiệm phân, chụp X- Quang, chụp CT,...

Đại Tràng QV - giải pháp hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng

Sự kết hợp giữa y học cổ truyền và dây chuyền sản xuất hiện đại đã giúp TPBVSK Đại Tràng QV trở thành một giải pháp hỗ trợ tăng cường tiêu hoá; hỗ trợ giảm các biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hoá do viêm đại tràng.

TPBVSK Đại Tràng QV đã chọn lọc và kế thừa tinh hoa từ những vị thảo dược từ nguồn gốc tự nhiên như bạch truật, hoàng bá, khương hoàng, mộc hương, cam thảo… để hỗ trợ cho người bị bệnh viêm đại tràng.

Đối tượng sử dụng của TPBVSK Đại Tràng QV là người tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng, đại tràng co thắt với các biểu hiện: tiêu chảy, đau quặn bụng, đầy chướng, hay bị mót rặn, phân sống, hoặc đi ngoài nhiều lần. Các thảo dược trong sản phẩm được tính toán bào chế để phát huy ưu điểm trong việc hỗ trợ người bị đại tràng, sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại với nhà máy đạt chuẩn GMP.

Ngoài việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc từ thảo dược, những người mắc bệnh đại tràng cần xây dựng cho mình một chế độ ăn khoa học, các thực phẩm nên ăn ưu tiên thực phẩm mềm dễ tiêu (cháo, súp, cá hồi,...), rau củ mềm, trái cây tốt cho tiêu hóa, lợi khuẩn từ sữa chua, uống đủ nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, người bệnh cần hạn chế chất kích thích và đồ uống có gas, đồ cay nóng,...

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Đại Tràng QV

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Divit Pharma

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Divit Pharma)