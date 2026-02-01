Lợi thế gần như không thể nhân bản

Chiều 29/1, Sở Du lịch TP.HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM”.

Hội thảo trên được tổ chức nhằm thảo luận, làm rõ những tiềm năng du lịch và tìm giải pháp phù hợp để thúc đẩy Cần Giờ phát triển thành một cực tăng trưởng du lịch mới, hướng đến sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, bền vững.

Trước hết, nói về tiềm năng của Cần Giờ, TS. Khoa Tăng - Khoa Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, khẳng định Cần Giờ không đơn thuần là một điểm đến du lịch sinh thái ven biển, mà là tài sản chiến lược đặc biệt hiếm có của TP.HCM.

“Rất ít nơi trên thế giới hội tụ được những lợi thế tương tự Cần Giờ”, ông nói. Vùng đất này là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Đây là danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là tài sản thương hiệu quốc tế có giá trị lâu dài. Bên cạnh đó, Cần Giờ nằm rất gần trung tâm siêu đô thị TP.HCM nhưng lại có sự tách biệt tự nhiên rõ rệt nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn, đây là lợi thế hiếm có và gần như không thể nhân bản.

Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM” tổ chức ngày 29/1

Chính vì vậy, theo TS. Khoa Tăng, việc phát triển du lịch của Cần Giờ cần khác biệt so với các khu du lịch thông thường. “Lợi thế cạnh tranh thực sự không nằm ở quy mô hay số lượng dự án, mà ở sự khan hiếm có chủ ý, bao gồm khan hiếm về không gian sinh thái, về trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản và về điểm đến vừa gần đô thị lớn vừa giữ được tính biệt lập”, ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ThS. Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - cho rằng du lịch Cần Giờ đang đứng trước cơ hội phát triển mới với nhiều lợi thế độc bản. Điều cốt lõi không nằm ở việc "bán cái mình có, chứ không bán cái khách cần". Chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động, kiến tạo bản sắc và chiều sâu trải nghiệm được xem là chìa khóa để Cần Giờ phát triển bền vững.

Kết nối “ốc đảo sinh thái” với thế giới

Trong chiến lược phát triển không gian đô thị và kinh tế biển của TP.HCM, Cần Giờ - theo định hướng đến năm 2030, được kỳ vọng phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đảm bảo các tiêu chí ESG và phát triển bền vững.

Có thể nói, Cần Giờ như một “cơ thể đang ở thời kỳ vàng” với tiềm năng du lịch khổng lồ nhưng cần những “liều thuốc đột phá” từ phía cơ quan quản lý để bứt tốc đúng thời điểm. Nếu có “liều thuốc” đủ mạnh, Cần Giờ sẽ nhanh chóng vươn lên thành biểu tượng du lịch mới của Việt Nam.

Một trong những “liều thuốc” quan trọng ở đây là phát triển hạ tầng.

Để chuẩn bị cho hành trình cất cánh của vùng đất này, chỉ trong gần 10 tháng qua, nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn đã dần lộ diện, tạo kết nối thuận tiện để muôn nơi đến với Cần Giờ.

Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được động thổ vào tháng 12/2025, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút.

Ngoài ra, cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế “qua sông lụy phà” tồn tại suốt nhiều thập kỷ và rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40 - 50 phút.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng được TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra kết nối giữa hai cực phát triển lớn phía Nam chỉ trong 10 phút di chuyển.

Các dự án lớn trên đang tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, dần xoá bỏ thế “ốc đảo”, từ đó, đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ.

Vinhomes Green Paradise là hạt nhân mũi nhọn giúp Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Ảnh phối cảnh dự án

Về các dịch vụ, tiện ích, điểm đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được Vingroup khởi công tháng 4/2025 chính là điểm nhấn đặc biệt. Với hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm, đồng thời trở thành hạt nhân mũi nhọn giúp Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Cụ thể hơn, “siêu” dự án được quy hoạch hàng loạt tiện ích du lịch và giải trí nổi bật như: Biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon lớn nhất thế giới quy mô lên tới hơn 800ha; Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; Tòa tháp 108 tầng - thuộc top 10 thế giới; Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam, với khoảng 7.000 phòng, bao gồm hệ thống khách sạn mang thương hiệu Vinpearl cùng hơn 20 thương hiệu khách sạn uy tín đến từ các tập đoàn như Melia, Marriott, IHG, Accor, Best Western..

VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí có quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm. Ảnh phối cảnh dự án

Ngoài ra, VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm, được mệnh danh là công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới, cùng nhiều các tiện ích khác lần đầu xuất hiện tại Việt Nam …

Ông Mai Trung Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, khẳng định, công tác quy hoạch tại Cần Giờ đang được thực hiện đúng định hướng. Trong đó, quan trọng nhất là việc giữ gìn được vùng sinh quyển rất đặc biệt tại đây. Hiện, việc kết nối hạ tầng tới Cần Giờ, đặc biệt là về mặt giao thông đang được triển khai mạnh và được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình cũng cho biết, việc kết nối giao thông đến Cần Giờ đang được chính quyền đầu tư một cách mạnh mẽ và được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước với nhiều dự án quy mô và mang tính động lực.

Cùng với đường bộ, các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được khôi phục với sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo. Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp, góp phần giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố, thúc đẩy phân bố lại không gian phát triển du lịch theo hướng cân bằng và bền vững.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc Marketing CTCP Vinpearl, nhận định Cần Giờ có những lợi thế sẵn có về thiên nhiên để phát triển du lịch. Với việc nhiều dự án hạ tầng và giao thông đang được triển khai, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, và là cực tăng trưởng mới cho du lịch và cả TP.HCM.

Đại diện Vinpearl (giữa) cho biết sẽ xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô lớn ở khu vực, hướng đến tầm vóc là điểm du lịch quốc tế

Bà Hoà khẳng định, phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới, nhưng phải song hành với bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Đây là yếu tố rất quan trọng.

Ở vai trò đơn vị tham gia phát triển hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo tại Cần Giờ, đại diện Vinpearl cho biết sẽ xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô lớn ở khu vực, hướng đến tầm vóc là điểm du lịch quốc tế.

Hệ sinh thái các sản phẩm du lịch sẽ nằm trọn trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise được thiết kế để trở thành một đô thị điểm nhấn của TP.HCM, quy hoạch theo mô hình siêu đô thị biển ESG++, tức là xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới, bà cho hay.

Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise cũng là nơi hội tụ những công trình mang tầm vóc quốc tế để tổ chức lễ hội văn hóa - giải trí - thể thao, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi từ người cao tuổi, giới trẻ đến các gia đình, theo đúng ý nghĩa của một dự án “thiên đường xanh” độc bản.

Trần Chung