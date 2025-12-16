Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài gần 15km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng.
UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.
Theo đó, thành phố đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.
Đây là công trình được đề xuất theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) và do Tập đoàn Vingroup đầu tư 100% vốn.
Dự án có điểm đầu tuyến đặt tại đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4, phường Tam Thắng. Tuyến đường này đi qua khu vực vịnh Gành Rái, nơi có địa chất và thủy văn phức tạp.
Tổng mức đầu tư của dự án sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được huy động 100% từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, không sử dụng vốn đầu tư công. Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.
Dự án dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2/2029.
Qua rà soát sơ bộ, UBND TPHCM nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn, có khả năng tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực như: hoạt động hàng hải, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch,…
Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ thông tin và cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thẩm định, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, UBND TP đề nghị 4 bộ quan tâm, phối hợp và đóng góp ý kiến đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
Thành phố cũng đề nghị các bộ gửi ý kiến góp ý về trước ngày 25/12/2025.
Theo nghiên cứu của nhà đầu tư, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,67km. Phần cầu vượt biển dài gần 11km, được thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Cầu sử dụng kết cấu dây văng, với nhịp chính dài 600 m và tĩnh không thông thuyền lên tới 55m – mức tĩnh không cao nhất hiện nay, nhằm đáp ứng cho tàu biển lớn di chuyển vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
Hiện tại, việc di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu phải đi đường vòng qua Quốc lộ 51 hoặc bằng phà, mất từ 90 đến 120 phút.
Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển này sẽ tạo ra trục kết nối ven biển trực tiếp và duy nhất, rút ngắn thời gian đi lại xuống chỉ còn khoảng 10 phút.
Công trình được kỳ vọng là đòn bẩy phát triển du lịch biển Cần Giờ, hỗ trợ khai thác Khu công nghiệp Long Sơn, đồng thời nâng cao năng lực cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và giảm tải giao thông cho tuyến Quốc lộ 51 và đường 965...