UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo đó, thành phố đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đây là công trình được đề xuất theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) và do Tập đoàn Vingroup đầu tư 100% vốn.

Một góc Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Huế

Dự án có điểm đầu tuyến đặt tại đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4, phường Tam Thắng. Tuyến đường này đi qua khu vực vịnh Gành Rái, nơi có địa chất và thủy văn phức tạp.

Tổng mức đầu tư của dự án sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được huy động 100% từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, không sử dụng vốn đầu tư công. Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TPHCM nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn, có khả năng tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực như: hoạt động hàng hải, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch,…

Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ thông tin và cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thẩm định, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, UBND TP đề nghị 4 bộ quan tâm, phối hợp và đóng góp ý kiến đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Thành phố cũng đề nghị các bộ gửi ý kiến góp ý về trước ngày 25/12/2025.