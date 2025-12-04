Từ thói quen "giữ hóa đơn" đến bài toán quản trị chi phí

Theo khảo sát của MB, 40% doanh nghiệp SME tại Việt Nam vẫn loay hoay với quản lý hóa đơn rời rạc: nhận email từ nhà cung cấp, phân loại thủ công, in ra giấy để lưu trữ, rồi nhập tay dữ liệu vào phần mềm kế toán hoặc Excel.

Với hơn 600,000 doanh nghiệp SME, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, bất cập này tạo ra "điểm mù" trong bộ máy của doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp không biết tiền đi đâu cho đến khi sự đã rồi, dẫn đến tình trạng quản lý vi mô gây mệt mỏi cho cả sếp lẫn nhân viên.

Gần đây nhiều doanh nghiệp đã thử nghiệm nhiều giải pháp thẻ dành riêng cho doanh nghiệp thế hệ mới. Chị T.H, giám đốc một công ty dịch vụ, cho biết: "Thay vì đợi cuối tháng xem đống hóa đơn nhàu nát, giờ tôi cấp thẻ cho từng nhân viên với hạn mức cụ thể. Mọi giao dịch được báo cáo minh bạch tức thì." Loại thẻ mà chị ưu tiên sử dụng là MB Visa Hi BIZ phiên bản mới nhất.

Cũng như chị Hà, anh M.T, giám đốc một công ty thương mại cũng chuyển sang dùng thẻ MB Visa Hi BIZ từ tháng 10 chia sẻ: "Từ ngày dùng thẻ, kế toán cuối tháng không phải chạy theo nhân viên kinh doanh để đòi cuống vé, hóa đơn tiếp khách. Giám đốc không phải ký duyệt từng khoản tạm ứng nhỏ lẻ nữa. Anh có nhiều thời gian hơn để xây dựng hệ thống kinh doanh bài bản".

Anh cho biết thêm, giải pháp này đặc biệt quan trọng khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP bắt buộc doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/6/2025. Việc tách bạch chi tiêu qua thẻ giúp doanh nghiệp sở hữu hồ sơ thuế minh bạch, đáp ứng yêu cầu số hóa khi Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào 2030.

Trong 3 tháng qua, MB Visa Hi BIZ ghi nhận hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng với doanh số tăng trưởng 200% mỗi tháng

Biến "chi phí chết" thành lợi thế cạnh tranh

Bên cạnh bài toán quản lý, nhiều CEO còn phải giải bài toán thiếu vốn lưu động. Theo VINASME, 60% doanh nghiệp gặp khó khăn tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản đảm bảo và hồ sơ tài chính chưa minh bạch. Thực tế, chỉ 9,3% SME vay được vốn ngân hàng, thấp hơn rất nhiều so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn. Việc phải thanh toán ngay lập tức các chi phí đầu vào như quảng cáo, server, công tác phí với số tiền lớn đột ngột thường làm gián đoạn dòng tiền hoạt động.

Thẻ MB Visa Hi BIZ giải quyết bài toán này bằng nguồn vốn tín dụng "xài trước, trả sau", giúp doanh nghiệp tận dụng dòng tiền ngân hàng với lãi suất 0% trong chu kỳ miễn lãi, không cần thủ tục vay vốn rườm rà. Đặc biệt, MB còn biến chi phí bắt buộc thành nguồn lợi nhuận thông qua tính năng hoàn tiền lên đến 30 triệu đồng/năm với các chi tiêu quảng cáo, ẩm thực/tiếp khách và di chuyển/công tác.

Các doanh nghiệp phản hồi thẻ giúp giảm 80% thời gian xử lý tạm ứng – thanh toán – đối soát, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong tối ưu vận hành

Anh N.H, giám đốc một công ty đầu tư thương mại nhận định: "Với SME, 30 triệu tiền mặt hoàn về tương đương lợi nhuận ròng của một hợp đồng trung bình của công ty anh. Đây là con số rất có ý nghĩa khi lợi nhuận đang bị bào mòn bởi tỷ giá và lạm phát trong những năm gần đây."

Không chỉ giải quyết bài toán nội địa, phiên bản mới tích hợp Global Trade Payment Platform (GTPP) giúp giao dịch thanh toán B2B xuyên biên giới trở nên mượt mà. Điều này hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán server quốc tế hay nhập nguyên liệu nước ngoài.

Ưu đãi thiết thực: MB chia sẻ gánh nặng cùng doanh nghiệp

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nước rút cuối năm, MB triển khai chương trình ưu đãi: tặng ngay voucher VinID trị giá 1.000.000 đồng cho doanh nghiệp mở mới thẻ MB Visa Hi BIZ và có chi tiêu tích lũy từ 3.000.000 đồng trong 40 ngày từ khi kích hoạt. Chương trình kéo dài đến hết 31/12/2025, như món quà tri ân và chia sẻ gánh nặng chi phí vận hành ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Đặc biệt, thẻ được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Trong 3 tháng qua, MB Visa Hi BIZ ghi nhận hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng với doanh số tăng trưởng 200% mỗi tháng.

Doanh nghiệp có thể đăng ký qua website MBBank, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc tại các chi nhánh MB trên toàn quốc. Với MB Visa Hi BIZ, mỗi chiếc thẻ không chỉ là công cụ thanh toán mà là bước tiến để doanh nghiệp nhỏ vận hành chuyên nghiệp như tập đoàn lớn

Thông tin chi tiết về chương trình tại: http://bit.ly/3XwkweU