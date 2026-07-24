Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động, nhiều người bắt đầu nhìn lại cách quản lý tài chính của bản thân và gia đình.

Không chỉ hướng đến mục tiêu tích lũy hay tăng trưởng tài sản, nhiều gia đình hiện nay còn mong muốn xây dựng một nền tảng tài chính đủ vững để có thể “Vững vàng sống an” trước những thay đổi của cuộc sống.

Đặc biệt với nhóm khách hàng là người trụ cột đang gánh vác trách nhiệm tài chính cho gia đình hoặc chủ hộ kinh doanh, áp lực lớn nhất đôi khi không nằm ở việc phải làm việc nhiều hơn, mà là cảm giác “không được phép dừng lại”. Một biến cố sức khỏe, một rủi ro bất ngờ hay sự gián đoạn nguồn thu nhập đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính đã được xây dựng trong nhiều năm.

Theo các chuyên gia tài chính, một kế hoạch tài chính bền vững cần được xây dựng dựa trên nhiều lớp bảo vệ khác nhau, bao gồm tiết kiệm hợp lý, đầu tư có kiểm soát và chủ động dự phòng trước các rủi ro về sức khỏe, thu nhập hay tai nạn bất ngờ. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ ngày càng được xem là một phần quan trọng trong chiến lược quản trị tài chính cá nhân, giúp duy trì sự ổn định cho gia đình khi biến cố xảy ra.

Thực tế cho thấy, các rủi ro sức khỏe hoặc gián đoạn thu nhập có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tài chính dài hạn của nhiều gia đình. Không ít trường hợp phải sử dụng toàn bộ khoản tiết kiệm, thậm chí phải vay mượn để chi trả chi phí điều trị khi chưa có kế hoạch dự phòng phù hợp.

Chị Thu Hà (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi có con, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để gia đình vẫn ổn định nếu chẳng may có biến cố xảy ra. Điều tôi cần không chỉ là tích lũy, mà là một giải pháp giúp cả gia đình có thể vững vàng sống AN trong dài hạn”.

Chủ động xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho tương lai

Nhằm đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng kế hoạch tài chính bền vững, Sacombank phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc - bao gồm sản phẩm chính Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng và các sản phẩm bán kèm tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng. Chương trình bảo hiểm này được thiết kế theo hướng kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy tài chính, phù hợp với nhóm khách hàng đang tìm kiếm giải pháp tài chính dài hạn bên cạnh các hình thức tiết kiệm truyền thống.

Điểm nổi bật của Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng là khả năng linh hoạt giữa bảo vệ và tích lũy theo từng giai đoạn cuộc sống.

Sản phẩm mang đến quyền lợi bảo vệ lên đến 150% số tiền bảo hiểm, đồng thời miễn phí bảo vệ thêm một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn. Đặc biệt, khách hàng cũng có thể gia tăng số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe khi có các cột mốc quan trọng như kết hôn hoặc sinh con, giúp chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Bên cạnh đó, các khoản phí bảo hiểm sẽ được phân bổ vào Quỹ liên kết chung, giúp khách hàng hưởng kết quả đầu tư thực tế và không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết. Khi duy trì hợp đồng dài hạn, khách hàng còn nhận thêm các khoản thưởng hấp dẫn giúp gia tăng giá trị tài khoản theo thời gian.

Gia tăng “lá chắn” bảo vệ sức khỏe và tài chính

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, khách hàng cũng có thể kết hợp thêm các giải pháp bảo hiểm bán kèm để mở rộng phạm vi bảo vệ.

Trong đó, sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 hỗ trợ chi trả tối đa 2 tỷ đồng cho mỗi bệnh hoặc thương tật, hỗ trợ các phương pháp điều trị hiện đại, bao gồm liệu pháp miễn dịch và điều trị trúng đích trong điều trị ung thư. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)…, với gần 70 bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao, giúp việc thăm khám và điều trị tại nước ngoài trở nên thuận tiện hơn.

Đối với bệnh lý nghiêm trọng, sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Bệnh Hiểm Nghèo 24/7 hỗ trợ chi trả tối đa 250% Số tiền bảo hiểm bao gồm cả giai đoạn bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và nghiêm trọng. Đặc biệt phí bảo hiểm không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, giúp khách hàng an tâm lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Duy Trì Đóng Phí giúp đảm bảo quyền lợi bảo hiểm không bị gián đoạn khi người được bảo hiểm gặp rủi ro như mất khả năng lao động hoặc thu nhập. Khi xảy ra rủi ro, Dai-ichi Life Việt Nam chi trả một khoản bằng Số tiền bảo hiểm đã chọn để đóng phí bảo hiểm hàng năm cho Hợp đồng, đồng thời chi trả một lần 200% Số tiền bảo hiểm sau khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm với quyền lợi Hỗ trợ tài chính.

Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận chương trình bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc thông qua hệ thống điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc.

Chương trình bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc: https://www.sacombank.com.vn/ca-nhan/bao-hiem/bao-hiem-nhan-tho/bao-hiem-an-tam-hanh-phuc.html

Phương Dung