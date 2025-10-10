Được tổ chức bởi Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân, giải thưởng APEA chủ trương đề cao tinh thần đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp trong khu vực. Với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)”, chương trình giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn từ 342 đề cử trong bốn hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award), Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award), Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award), và Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award). Các doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh đều sở hữu thành tích nổi bật trong sáng tạo đổi mới, đồng thời nỗ lực và bền bỉ trong cam kết tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Ra đời từ năm 2007, APEA đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất châu Á. Giải thưởng từng tôn vinh nhiều doanh nghiệp và doanh nhân hàng đầu trong khu vực như: Pfizer Limited (Đài Loan, Trung Quốc), Baker Hughes, a GE Company (Ấn Độ), Pepsi-Cola Products Philippines Inc., Novo Nordisk Pharma (Thái Lan), Schneider Electric Việt Nam, Shell Việt Nam, Doanh nhân Douglas Hsu (Far Eastern Group, Đài Loan, Trung Quốc), Doanh nhân Xu RongMao (Shimao Group, Trung Quốc).

TS. Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu: “Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam”.

Ở Việt Nam, một số doanh nghiệp và doanh nhân đã xuất sắc nhận được giải thưởng APEA 2025 như: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Gemadept, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam), Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), Công ty Cổ phần Vinhomes, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, ông Lý Anh Duy Quang - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Danh sách các đơn vị và cá nhân được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 Vietnam

Danh sách các đơn vị đạt giải

Enterprise Asia là tổ chức phi chính phủ theo đuổi sứ mệnh kiến tạo một châu Á thịnh vượng về kinh doanh, coi đó là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiến bộ. Tổ chức hoạt động dựa trên hai trụ cột chính: đầu tư vào con người và kinh doanh có trách nhiệm. Enterprise Asia hợp tác với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và nhiều đơn vị khác nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh, phát triển khát vọng kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân khắp châu Á.

Website: www.enterpriseasia.org Ra đời từ năm 2007, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APEA) được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất khu vực nhằm tôn vinh tinh thần doanh nhân xuất sắc, đổi mới không ngừng và năng lực lãnh đạo bền vững. Giải thưởng hiện đã có mặt trên 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp châu Á.

Website: www.apea.asia

Bích Đào