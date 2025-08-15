Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Qua 11 năm, các tiêu chí của giải thưởng đã không ngừng được cập nhật, hoàn thiện và khẳng định được uy tín, trở thành thước đo giúp các doanh nghiệp tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng các chuẩn mực trong chăm lo lợi ích của người lao động.

Tính đến nay, đã có hàng chục ngàn lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia; 606 doanh nghiệp được lựa chọn xếp hạng, trong đó có 264 doanh nghiệp được tặng bằng khen của các cơ quan tổ chức giải thưởng và 20 doanh nghiệp xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: LĐ

Theo ông Nguyễn Đình Khang, hàng năm chương trình không ngừng đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia, qua đó khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua chăm lo cho người lao động cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Việc chăm lo cho người lao động không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần mà đã được hiện thực hóa ngày càng nhiều hơn, rõ hơn với những chủ trương, việc làm và hành động hết sức cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa tích cực.

Đó là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện để thăng tiến, phát triển bản thân. Chiều ngược lại, người lao động gắn bó, sáng tạo, năng suất lao động cao là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, thời gian vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những trụ cột, thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ đó hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

14 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: LĐ

Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết trên, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW, Quy chế Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm nay đã có sự thay đổi theo hướng ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%.

Trong số 28 doanh nghiệp được vinh danh, có 22 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước. Trong đó, có những doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động đông đảo như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Luxshare; CTCP Sản xuất Hàng Thể thao Tân Đệ; CTCP Quốc tế Phong Phú…

Theo ban tổ chức, năm 2025, quy chế chương trình có sự thay đổi, hướng mạnh về khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đã có 184 doanh nghiệp được giới thiệu, đăng ký tham gia giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”, Ban tổ chức đã chấm điểm, hiệp y, thống nhất lựa chọn vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tăng cường phúc lợi cho công nhân…

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.