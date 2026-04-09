Đây là chặng đua dài thứ hai của giải, chứng kiến nhiều diễn biến sôi động ngay từ đầu khi các tay đua liên tục tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội ở các điểm thưởng dọc đường.

Ở sprint đầu tiên, Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) cán đích trước Trịnh Đức Tâm (An Giang) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama), sau đó đến lượt Ngô Minh Quân (TP.HCM New Group) giành chiến thắng tại điểm sprint thứ hai.

Cuộc đua trở nên kịch tính khi một nhóm 4 tay đua tách tốp, hướng đến đèo Ngang – nơi tính điểm áo chấm đỏ. Với nỗ lực ấn tượng, Đặng Thành Được (Hà Nội) chinh phục đỉnh đèo đầu tiên, qua đó giành áo vua leo núi đầu tiên của giải năm nay.

Sau khi xuống đèo, các tay đua mạnh tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Trịnh Đức Tâm tận dụng tốt cơ hội để thắng sprint thứ ba. Khi còn khoảng 30 km, Patrick Patterson (Vĩnh Long) bất ngờ tấn công đơn độc, buộc đội Kenda Đồng Nai phải tổ chức rượt đuổi nhằm bảo vệ vị trí cho Marchuk Dzianis.

Nỗ lực của Patterson chỉ kéo dài đến cách đích 5 km trước khi bị bắt lại. Với phong độ cao, Marchuk Dzianis tung cú nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng thuyết phục, xếp sau là Roman Maikin và Lê Nguyệt Minh.

Chiến thắng này giúp Marchuk Dzianis lần thứ ba thắng chặng, tiếp tục giữ áo vàng lẫn áo xanh. Nguyễn Văn Nhã giữ áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi áo trắng vẫn thuộc về Lâm Gia Hào.

Ngày 10/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 bước vào chặng 8 từ Đồng Hới đi Huế dài 178 km.