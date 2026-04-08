Chặng 6 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), với cự ly52 km. Do cự ly ngắn, đồng thời nắm giữ trong tay danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo cam lẫn đồng đội, các tay đua Đồng Nai đeo bám quyết liệt những đối thủ cạnh tranh. Và điều này tạo cơ hội cho các tay đua ngoài vùng tranh chấp tấn công tách tốp.

Phần thưởng cho những nỗ lực thoát đi mang về cho Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai) chiến thắng ở Sprint 1, tại Sprint 2 tay đua Phùng Quốc Hà (Hà Nội) là người cán đích đầu tiên.

Anton Popov với cú rút có tốc độ lên tới 69 km/giờ mới là người cán đích đầu tiên ở chặng 6

Đến những vòng đua cuối, các đội mạnh như Vĩnh Long, Tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động làm đầu máy kéo với tốc độ rất cao nhằm đưa các chân nước rút về cạnh tranh chiến thắng chặng.

Dù có sự góp mặt của tay đua đang tạm nắm danh hiệu Áo vàng và áo xanh là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) hay Patrick Patterson (Vĩnh Long), nhưng ngoại binh người Nga thi đấu cho đội Thanh Hóa là Anton Popov với cú rút có tốc độ lên tới 69 km/giờ mới là người cán đích đầu tiên.

Kết quả trên không làm thay đổi các danh hiệu sau 6 chặng khi Marchuk Dzianis bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng, áo xanh. Nguyễn Văn Nhã bảo vệ thành công danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Trong khi đó danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn do Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) nắm giữ.

Chặng 7 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM -Tôn Đông Á 2026 sáng 9/4 từ Nghệ An đi Đồng Hới (Quảng Trị) có cự ly thi đấu dài 197,5 km. Ở chặng đua này các tay đua chinh phục đèo Ngang, xác định chủ nhân đầu tiên mặc áo chấm đỏ - vua leo núi.