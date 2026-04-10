Dù chặng đua diễn ra hấp dẫn với nhiều pha tấn công của các tay đua Việt Nam, cục diện chung cuộc vẫn được các ê-kíp mạnh kiểm soát chặt chẽ.

Đội Đồng Nai chủ động điều tiết tốc độ, bảo vệ thành công lợi thế cho các cá nhân chủ lực. Chính chiến thuật hợp lý này đã giữ vững các vị trí dẫn đầu trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ.

Ở danh hiệu áo vàng, Marchuk Dzianis tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể. Dù không thể giành chiến thắng chặng khi về nhì sau màn nước rút với Patrick Patterson (Vĩnh Long) nhưng ngoại binh người Belarus vẫn này vẫn bảo toàn khoảng cách thời gian an toàn, qua đó giữ vững ngôi đầu tổng sắp. Đồng thời, tiếp tục sở hữu áo xanh nhờ phong độ đều đặn ở các chặng đua trước đó.

Patrick Patterson thắng chặng 8, tuy nhiên các danh hiệu vẫn không đổi

Danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất vẫn thuộc về Nguyễn Văn Nhã, trong khi đó Lâm Gia Hào tiếp tục giữ áo trắng.

Các danh hiệu không thay đổi, nhưng chặng 8 cũng đã chứng kiến nỗ lực rất đáng khen của các tay đua Việt Nam khi chủ động tấn công và giành chiến thắng ở các giải thưởng dọc đường.

Cụ thể Võ Thanh An (Vĩnh Long) có cú đúp chiến thắng ở Sprint 1 và Sprint 2, trong khi đó Nguyễn Minh Việt (TP.HCM New Group) về nhất ở Sprint 3.

Ngày 11/4, các tay đua được nghỉ tự do tại Huế trước khi bước vào tranh tài chặng 9 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2026 - Tôn Đông Á với vòng đua Dã Viên - Phú Xuân (TP.Huế) dài 54 km.