Chặng áp chót của giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra từ Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến Tây Ninh dài 146 km, với nhiều diễn biến hấp dẫn và tốc độ cao.

Ngay sau xuất phát, một nhóm tấn công hình thành, có sự góp mặt của hai ngoại binh mạnh là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Christoph Janssen (Đồng Tháp 1). Ở sprint đầu tiên, Dzianis dễ dàng giành chiến thắng, củng cố áo xanh.

Sau đó, tốp đông do áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) kéo đã bắt kịp. Cuộc đua bước vào giai đoạn mới khi Uladzislau cùng áo chấm đỏ Mugisha Moise và Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tấn công, tạo nhóm đầu và có lúc tạo cách biệt gần 4 phút. Ở sprint 2, Kulikov về nhất, Uladzislau xếp sau.

Marchuk Dzianis lần thứ 6 thắng chặng ở giải xe đạp Cúp truyền hình

Tuy nhiên, sau điểm này, nhóm đầu giảm nhịp, để tốp đông bắt lại. Các đợt tấn công tiếp tục nổ ra, với Dzianis trở lại nhóm dẫn đầu cùng Ilia Shchegolkov, Pawel Szostka và một số tay đua mạnh khác nhưng Lê Văn Khánh (Đồng Tháp 2) mới là người về nhất ở Sprint 3.

Do nhóm đầu không đe dọa các danh hiệu tổng sắp, tốp đông không rượt đuổi quyết liệt. Nhờ đó, một nhóm tay đua dẫn đầu tiến về đích thành công. Tại Tây Ninh, Dzianis thể hiện đẳng cấp “vua nước rút” khi cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng thứ 6 và giữ vững áo xanh.

Sau 24 chặng, các danh hiệu không đổi: Uladzislau giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo cam, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng, Dzianis giữ áo xanh; TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 30/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 khép lại với chặng 25 từ Tây Ninh về TP.HCM dài 133 km.