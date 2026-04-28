Các đội mạnh như Công an TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Đồng Tháp liên tục khuấy động cuộc đua, trong khi ê-kíp TP.HCM, Đồng Nai kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ thứ hạng. Tốp đông của áo vàng Yarash Uladzislau bám đuổi quyết liệt, khiến nhiều nỗ lực bứt phá không thành.

Ở sprint 1, Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) tăng tốc giành chiến thắng. Sau đó, một nhóm 9 tay đua tách tốp thành công, và Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) cán mức đầu tiên tại sprint 2.

Kịch tính dâng cao khi còn 10 km, Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP.HCM) tấn công solo nhưng bị bắt lại trước đích 3 km. Đây là thời điểm đội Vĩnh Long tổ chức kéo tốp, đưa chân rút chủ lực Patrick Patterson vào vị trí thuận lợi.

Tại đích đến Mỹ Tho, Anton Popov (Thanh Hóa) tưởng như nắm chắc chiến thắng, nhưng Patterson bất ngờ bứt lên ở những mét cuối, tung cú đẩy xe chuẩn xác để về nhất đầy kịch tính.

Do các tay đua chủ chốt về cùng tốp đầu, các danh hiệu không thay đổi: Yarash Uladzislau giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo cam, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng, còn Marchuk Dzianis tiếp tục mặc áo xanh. TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 29/4, chặng 24 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 thi đấu chặng 24 từ Đồng Tháp đi Tây Ninh, dài 146 km.