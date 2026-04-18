Chặng 14 diễn ra từ Quy Nhơn (Gia Lai) đến Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km, chứng kiến màn cạnh tranh sôi động của các tay đua, đặc biệt ở những đoạn dốc liên tục.

Ngay từ đầu chặng, Pawel Szostka (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tấn công, tạo được khoảng cách đáng kể và cùng nhau chinh phục điểm thưởng dọc đường đầu tiên tại dốc Găng.

Tuy nhiên, trước điểm sprint thứ hai tại Gành Đỏ, nhóm dẫn đầu bị đoàn đông bắt kịp. Đây là thời điểm các “máy nước rút” lên tiếng. Tay đua áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đối thủ trực tiếp Patrick Patterson để thắng sprint này.

Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, giữ vững áo xanh

Những nỗ lực tấn công sau đó, đáng chú ý là pha thoát đi đơn độc của Đặng Thành Được (Hà Nội), đều không thành công khi đoàn đông kiểm soát tốt thế trận. Cuộc đua vì thế được định đoạt bằng màn nước rút tại đích.

Các đội Vĩnh Long chủ động kéo tốc độ để đưa Patterson vào vị trí thuận lợi, nhưng Marchuk Dzianis vẫn bám sát và tung cú nước rút chuẩn xác để cán đích đầu tiên tại Tuy Hòa. Đây là chiến thắng chặng thứ 5 của tay đua người Belarus, qua đó củng cố vững chắc áo xanh. Sau 14 chặng, các danh hiệu không thay đổi: Yarash giữ áo vàng, Xuân Lộc áo cam, Trần Trọng Phúc áo trắng, TPHCM Vinama nhất đồng đội.

Ngày 19/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ diễn ra chặng 15 từ Tuy Hòa đi Nha Trang (124 km) hứa hẹn hấp dẫn với đèo Cả, nơi cuộc đua áo chấm đỏ giữa Lucio, Moise và Xuân Lộc.