Chặng đua dài 124 km từ Tuy Hòa đi Nha Trang có điểm nhấn là đèo Cả (đèo loại 3) nằm cách vạch xuất phát khoảng 30 km. Dù Phan Hoàng Thái là người cán đỉnh đầu tiên, nhưng Xuân Lộc với vị trí thứ ba vẫn kịp tích lũy thêm 4 điểm. Qua đó nâng tổng điểm leo núi lên 16, vượt qua Lucio để chính thức khoác áo đỏ sau 15 chặng.

Do đèo Cả chỉ là đèo loại 3 với điểm thưởng không quá lớn, các ứng viên mạnh cho danh hiệu vua leo núi vẫn chủ động giữ sức, hướng đến chặng quyết định có đèo Khánh Lê.

Đặng Thành Được mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho đội Hà Nội

Sau khi đổ đèo, cuộc đua trở nên sôi động với hàng loạt pha tấn công nhằm tranh các giải thưởng dọc đường. Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh TP.HCM) một mình thoát đi và giành chiến thắng ở Sprint 1. Tiếp đó, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) thắng Sprint 2.

Ở diễn biến cuối, ngoại binh Christoph Janssen (Đồng Tháp) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi tấn công cùng Đặng Thành Được (Hà Nội). Tuy nhiên, tại đích đến, Thành Được đã tận dụng cơ hội để rút thắng, mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho đội Hà Nội. Marchuk Dzianis về hạng ba và tiếp tục giữ áo xanh, đồng thời gia tăng cách biệt điểm số.

Các danh hiệu khác không thay đổi khi Yarash Uladzislau giữ áo vàng, Xuân Lộc giữ áo cam kiêm áo đỏ, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng và TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 20/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ diễn ra chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 140 km.