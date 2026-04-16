Đây là chặng thi đấu mang tính chất tốc độ, chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn và những màn tấn công liên tiếp ngay từ khi xuất phát.

Cuộc đua nhanh chóng tách tốp với 4 tay đua gồm Phan Hoàng Thái, Trần Clement Em (An Giang), Tạ Tuấn Vũ và Phan Tấn Vũ. Nhóm này phối hợp hiệu quả để hướng đến Sprint 1, nơi Phan Hoàng Thái cán đích đầu tiên. Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm đi đầu không duy trì được lâu khi tốp đông tăng tốc bắt kịp.

Tay đua Việt kiều Trần Clement Em có chiến thắng chặng đầu tiên

Đến Sprint 2, Roman Maikin thể hiện sức mạnh nước rút vượt trội để giành chiến thắng, còn Pawel Szostka và Nguyễn Văn Hiếu lần lượt xếp sau. Những diễn biến sau đó càng trở nên kịch tính khi các đội mạnh tổ chức rượt đuổi nhằm đưa tay đua chủ lực vào cạnh tranh.

Ở thời điểm quyết định, Trần Clement Em cùng Lê Hải Đăng (Đồng Tháp) tách khỏi tốp đông. Dù các đội Vĩnh Long dốc sức kéo nhằm hỗ trợ Patrick Patterson về đích, nhưng tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em vẫn duy trì phong độ ổn định để giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục. Patrick Patterson về nhì, trong khi Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Nhã lần lượt xếp thứ ba và tư.

Sau 13 chặng, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi. Yarash Uladzislau giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc nắm áo cam, Marchuk Dzianis dẫn đầu áo xanh, Trần Trọng Phúc giữ áo trắng, còn TP.HCM tiếp tục đứng nhất đồng đội.

Ngày 17/4, các tay đua nghỉ tự do trước khi bước vào chặng 14 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa dài 94 km.