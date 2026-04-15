Với mục tiêu bảo vệ áo vàng cho Yarash Uladzislau cùng ngôi nhất đồng đội, đội TP.HCM chủ động kiểm soát thế trận, không để các đối thủ nguy hiểm thoát đi quá xa. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, nhóm 8 tay đua đã tách tốp thành công. Trong đó, Đồng Tháp 1 chiếm ưu thế khi có hai đại diện là Christoph Janssen và Lê Hải Đăng, tích cực kéo tốp tạo khoảng cách lên đến 4 phút so với đoàn đông.

Ở các điểm sprint, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn. Phạm Quốc Thiện thắng Sprint 1, trong khi Lê Hải Đăng cán đích đầu tiên ở Sprint 2. Đến Sprint 3, Đặng Thành Được bứt tốc giành chiến thắng. Sau đó, tốp đầu còn lại ba tay đua gồm Janssen, Lê Hải Đăng và Đặng Thành Được cùng phối hợp hướng về đích.

Janssen mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho đội Đồng Tháp.

Trong những km cuối, các đội phía sau tăng tốc rượt đuổi nhằm đưa cuộc đua về nước rút, nhưng Janssen đã có pha tấn công quyết định. Tay đua người Thụy Sĩ một mình bứt phá thành công, cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng chặng đầu tiên đầy ấn tượng cho đội Đồng Tháp.

Do đoàn đông về đích không quá xa, các danh hiệu tổng sắp sau 12 chặng vẫn giữ nguyên. Yarash tiếp tục giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc bảo vệ áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, còn Marchuk Dzianis nắm áo xanh vua nước rút. Áo trắng thuộc về Trần Trọng Phúc và TP.HCM Vinama dẫn đầu nội dung đồng đội.

Ngày 16/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 các tay đua bước vào chặng 13 vòng quanh Quy Nhơn dài 50 km.