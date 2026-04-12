Ngay từ đầu chặng, nhiều tay đua nỗ lực tấn công để tách tốp. Nhóm đi đầu gồm Nguyễn Văn Lãm (TP.HCM Vinama), Nguyễn Văn Dương (Công an TP.HCM) và Lý Văn Chí Cường (Nhựa Bình Minh TP.HCM) đã tạo được khoảng cách và lần lượt cán đích nhất, nhì, ba tại điểm rút thưởng dọc đường đầu tiên. Ở điểm sprint thứ hai, Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM) và Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) thay nhau bứt phá, giành hai vị trí dẫn đầu.

Những km cuối chứng kiến nỗ lực kéo tốp đông của hai đội Vĩnh Long nhằm tạo cơ hội cho chân rút Patrick Patterson về đích. Tốc độ được đẩy lên rất cao trong 3 km cuối, khi các đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Quân khu 7, Công an TP.HCM cùng nhập cuộc tranh chấp vị trí.

Marchuk Dzianis tiếp tục thể hiện phong độ cao để lần thứ 4 nhất chặng, đồng thời giữ chắc 2 danh hiệu áo vàng và áo xanh

Tuy nhiên, hai tay đua của Kenda Đồng Nai là Marchuk Dzianis và Lê Nguyệt Minh đã chọn vị trí hợp lý trước khi tung nước rút quyết định. Với phong độ ấn tượng, Marchuk Dzianis vượt qua Patrick Patterson để giành chiến thắng chặng thứ 4, tiếp tục giữ vững cả áo vàng lẫn áo xanh. Patterson về nhì, còn Nguyệt Minh xếp thứ ba.

Ở các danh hiệu khác, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công áo cam, trong khi Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) tiếp tục giữ áo trắng.

Ngày 13/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 bước vào chặng 10 từ Huế đi Đà Nẵng dài 113 km, với ba đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân – hứa hẹn tạo biến động lớn trên bảng tổng sắp.