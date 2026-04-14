Sau chặng leo đèo Hải Vân đầy khốc liệt trước đó, các đội mạnh như TP.HCM New Group và TP.HCM Vinama chủ động kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ áo vàng cho tay đua người Belarus Yarash. Trong khi đó, các đội chưa đạt mục tiêu như Đồng Tháp 1, An Giang, Quân khu 7 hay Vĩnh Long liên tục tổ chức tấn công tìm cơ hội.

Nỗ lực bứt phá sớm giúp Nguyễn Hướng thắng Sprint 1, sau đó, Trịnh Đức Tâm, Tạ Tuấn Vũ và Võ Thanh An tách tốp thành công, duy trì tốc độ cao hướng đến Sprint 2. Tại đây, Võ Thanh An thể hiện khả năng nước rút tốt để cán đích đầu tiên.

Yarash tiếp tục giữ áo vàng sau chặng 11

Cục diện trở nên kịch tính khi còn 10 km, Võ Thanh An tấn công đơn độc nhằm tìm chiến thắng chặng. Tuy nhiên, các đội Đồng Nai nhanh chóng tổ chức rượt đuổi để đưa các “chân nước rút” như Marchuk Dzianis và Lê Nguyệt Minh trở lại cuộc chơi. Nỗ lực này phát huy hiệu quả khi nhóm đông bắt kịp tốp đầu trước đích 7 km.

Những km cuối chứng kiến màn nước rút mãn nhãn giữa Marchuk Dzianis và Patrick Patterson. Hai tay đua cán đích gần như cùng lúc, buộc trọng tài phải xem lại băng ghi hình. Kết quả, Patterson giành chiến thắng chặng, Dzianis về nhì và Nguyễn Văn Nhã xếp thứ ba.

Do đoàn đông về cùng giờ, các danh hiệu sau 11 chặng không thay đổi, Yarash tiếp tục giữ áo vàng, Marchuk Dzianis giữ áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo cam, áo trắng thuộc về Trần Trọng Phúc, TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 15/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 bước vào chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn dài 178 km.