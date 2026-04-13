Ngay khi xuất phát, nhóm 7 tay đua tách tốp thành công, trong đó Hà Kiều Tấn Đại thắng Sprint 1 (điểm thưởng duy nhất chặng 10). Khi vào các đèo, cuộc cạnh tranh leo núi diễn ra quyết liệt. Ca Thành Dũng thắng đèo Phước Tượng, còn Nguyễn Lê Thanh Tùng về nhất trên đỉnh đèo Phú Gia.

Khi tới đèo Hải Vân, các tay đua mạnh chính thức nhập cuộc. Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) tấn công ấn tượng nhưng vẫn bị Lucio (Đồng Nai) và Yarash (TP.HCM New Group) bắt kịp.

Yarash giành chiến thắng và đoạt luôn áo vàng sau chặng thi đấu thứ 10

Với chiến thuật hợp lý, Lucio vượt lên về nhất đèo Hải Vân, Mugisha Moise về hạng nhì, có tổng cộng 15 điểm, nhưng tay đua người Ý đang khoác áo Đồng Nai vươn lên mặc danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi nhờ hiệu số phụ tốt hơn (về nhất đèo Hải Vân).

Khi đổ đèo, sự cố xe khiến Mugisha tụt lại, tạo cơ hội cho Lucio và Yarash tạo thế song mã. Ở phía sau, các tốp rượt đuổi quyết liệt, trong đó áo vàng Marchuk Dzianis bị tụt lại nhóm 3, cách tốp đầu khoảng 2 phút.

Tại đích đến, Yarash tung nước rút quyết định, giành chiến thắng chặng và đoạt luôn áo vàng từ tay Marchuk Dzianis. Phạm Lê Xuân Lộc về thứ 5, qua đó giành áo cam của Nguyễn Văn Nhã. Áo trắng cũng đổi chủ sang Trần Trọng Phúc, trong khi Marchuk tiếp tục giữ áo xanh – vua nước rút. Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama vươn lên dẫn đầu.

Ngày 14/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 tiếp tục với chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km.