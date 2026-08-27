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Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Long Điền củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.T.M.N. (SN 1996, ngụ địa phương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 26/8, tài khoản Facebook cá nhân của N. đăng bài viết kể về việc bị cướp tài sản.

Công an xác định thông tin N.T.M.N. đăng tải trên Facebook về việc bị cướp tài sản là sai sự thật. Ảnh: CA

Theo nội dung bài viết, khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, N. di chuyển đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế và cướp hai chiếc nhẫn.

N. còn cảnh báo người dân, đặc biệt phụ nữ chở con nhỏ, cần cảnh giác khi lưu thông qua khu vực này. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ, gây lo lắng trong dư luận về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự rà soát địa bàn, xác minh lịch trình di chuyển của N. và làm việc với những người liên quan.

Qua xác minh, công an xác định câu chuyện N. đăng tải là không có thật.

Làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận đã tự dựng lên câu chuyện bị cướp. Theo lời khai, ngày 26/8, N. phát hiện mất nhẫn cưới nhưng không nhớ làm rơi ở đâu. Do sợ chồng biết và trách mắng, N. nghĩ ra việc bị cướp tài sản để che giấu việc mất nhẫn.

Sau khi kể câu chuyện bịa đặt cho chồng, N. tiếp tục đăng nội dung này lên Facebook.

N. đã nhận thức hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và cam kết chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý N. theo quy định.