Sáng 27/8, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM (kỳ họp chuyên đề), UBND TP trình HĐND TP xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 521/NQ-HĐND ngày 26/12/2025. Sau quá trình rà soát quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng BT và cập nhật phương án tài chính, UBND TP đề xuất điều chỉnh một số nội dung chủ yếu của dự án.

Ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, báo cáo thẩm tra các dự án đô thị. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo phương án mới, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được xác định khoảng 21.891,6 tỷ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Con số này thấp hơn mức khoảng 23.185,6 tỷ đồng được nêu trước đó.

Đáng chú ý, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư được điều chỉnh từ khoảng 15.083,2 tỷ đồng xuống 14.988,4 tỷ đồng, giảm khoảng 94,8 tỷ đồng. Phần giá trị còn lại, khoảng 6.903,2 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách TPHCM khi giá trị quỹ đất không đủ thanh toán cho nhà đầu tư.

Thời hạn thanh toán phần ngân sách này dự kiến trong vòng 3 năm kể từ thời điểm công trình hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc thay đổi danh mục quỹ đất dẫn đến điều chỉnh phương án tài chính và làm tăng phần vốn nhà nước tham gia dự án. Theo hồ sơ thẩm định, phần thanh toán bằng ngân sách tăng từ khoảng 5.807,5 tỷ đồng lên 6.903,2 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 1.095,7 tỷ đồng; trong khi giá trị thanh toán bằng quỹ đất giảm khoảng 94,8 tỷ đồng.

Quỹ đất thanh toán sau điều chỉnh gồm 4 khu đất, tổng giá trị khoảng 14.988,4 tỷ đồng. Trong khi đó, khu đất 213 Hòa Bình và 37/5 Bế Văn Cấm được đề xuất đưa khỏi danh mục, trong đó khu đất 213 Hòa Bình đang được sử dụng làm cơ sở giáo dục và còn hợp đồng cho thuê 59 tháng.

UBND TPHCM cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết do phương án quỹ đất thanh toán và phương án tài chính đã được rà soát, cập nhật theo giá trị thực tế thị trường, nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất và ngân sách nhà nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa kết nối khu vực phía Nam TPHCM với khu vực phía Nam Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần phân luồng, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết vùng.