TikTok vừa chính thức ra mắt chatbot AI trong Tin nhắn trực tiếp, còn được gọi là TikTok Lead Genie, công cụ giúp doanh nghiệp phản hồi khách hàng tức thì, duy trì tương tác 24/7 và biến mọi cuộc trò chuyện thành khách hàng tiềm năng chất lượng.

Với hàng triệu người dùng nhắn tin cho doanh nghiệp mỗi ngày trên nền tảng, chatbot AI được xem là “trợ lý ảo” mới giúp doanh nghiệp tối ưu tốc độ phản hồi, yếu tố được TikTok xác định là quyết định tỷ lệ chuyển đổi.

Theo dữ liệu nội bộ, các doanh nghiệp phản hồi tin nhắn trong vòng ba phút có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi cao hơn gấp 2,2 lần và chatbot AI chính là công cụ giúp hiện thực hóa điều đó.

TikTok ra mắt chatbot AI trong ứng dụng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động nhưng mang lại hiệu quả doanh thu tốt hơn. Ảnh: Startup Story

Chatbot AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu thương hiệu để mang đến những cuộc hội thoại tự nhiên, thân thiện, đồng thời đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào, kể cả ngoài giờ làm việc.

Khi kết hợp với tính năng Lead Optimization Goal, chatbot không chỉ ghi nhận thông tin khách hàng mà còn phân tích dữ liệu tương tác, giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về hành vi người dùng và tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Việc triển khai chatbot AI cũng đơn giản khi doanh nghiệp có thể kích hoạt trực tiếp trong Trung tâm Doanh nghiệp (Business Suite) và tùy chỉnh nội dung để chatbot phản hồi theo phong cách riêng.

Theo bà Tao Baecklund, Giám đốc Toàn cầu mảng Sản phẩm Nội dung và Quảng cáo Dịch vụ của TikTok, mỗi cuộc trò chuyện đều góp phần nâng cao khả năng nhắm chọn thông minh và hiệu quả chiến dịch, biến mọi tương tác thành một cơ hội tăng trưởng.

Ví dụ rõ nét nhất đến từ DrHoat, thương hiệu thuộc tập đoàn thẩm mỹ Saigon Star tại Việt Nam, khi triển khai TikTok Lead Genie để thu hút khách hàng tiềm năng giá trị cao ngoài giờ làm việc.

Nhờ chatbot AI vận hành tự động, DrHoat ghi nhận giảm 80% chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng, tiết kiệm 300 giờ làm việc mỗi ngày và tạo ra doanh thu trung bình 23.000 USD/ngày, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn cao trong trải nghiệm khách hàng.

Ông Thái Nguyễn, Phó Giám đốc Tài chính & Marketing, Saigon Star Beauty Center cho biết TikTok Lead Genie giúp tăng doanh thu mà không cần tăng nhân sự, đồng thời duy trì tiêu chuẩn cao trong trải nghiệm khách hàng số.

Từ các lĩnh vực bán lẻ, làm đẹp đến F&B, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng chatbot AI như một giải pháp tăng trưởng mới, nơi mỗi cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở phản hồi mà trở thành một điểm chạm chiến lược để nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Với công cụ này, doanh nghiệp giờ đây có thể biến hội thoại thành doanh thu mọi lúc, mọi nơi.