Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Trần Thị Trang ngày 8/6 cho biết từ ngày 1/7, người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi được hưởng khi khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên 50 điểm, tạm xếp cấp cơ bản, cơ sở cấp cơ bản mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương; cơ sở cấp chuyên sâu mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh.

Các quyền lợi hưởng của người tham gia BHYT hiện có 3 mức: 80%-95% và 100%. Đại đa số người dân được hưởng 80% mức hưởng trong phạm vi được hưởng; chỉ một số trường hợp đặc biệt được hưởng 95% hay 100%.

Ví dụ:

- Bệnh nhân A đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu ở bệnh viện cấp ban đầu (bệnh viện huyện cũ), mức hưởng của đối tượng là 100% chi phí khám chữa bệnh. Bệnh nhân tự đi khám trái tuyến có tổng chi phí là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tuyến tỉnh xếp cấp cơ bản, bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán 500.000 đồng.

Như vậy, bệnh nhân tự trả 500.000 đồng.

Tư vấn, khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh viện cấp chuyên sâu. Ảnh: Võ Thu

- Bệnh nhân B có mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến tại Bệnh viện Tim Hà Nội (là bệnh viện tuyến tỉnh, cấp chuyên sâu), có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng. Bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán 400.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả còn 600.000 đồng.

- Bệnh nhân C có mức hưởng BHYT là 95% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến tại bệnh viện trung ương xếp cấp cơ bản (ví dụ Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội, Bệnh viện Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ hay Bệnh viện Tuệ Tĩnh...), tổng chi phí khám là 1.000.000 đồng. Bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán 475.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả còn 525.000 đồng.

Điểm chung của 3 trường hợp này là trước ngày 1/7 họ phải trả 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú nếu đi trái tuyến, vượt cấp.

Người dân có thể tìm hiểu cấp của bệnh viện kèm số điểm tại trang web của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Sở Y tế các địa phương hay bệnh viện. Bộ Y tế quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị này phải công khai các thông tin này tới người dân.