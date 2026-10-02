Công an TPHCM đã bắt giữ Giám đốc Công ty Dwatch để điều tra hành vi bán đồng hồ và các loại trang sức nhái thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega, Cartier, LV, Hermès, Hublot...

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Trung Du (SN 1997, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch, trụ sở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để điều tra hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Trần Trung Du. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện Công ty Dwatch của Trần Trung Du có dấu hiệu kinh doanh các loại đồng hồ, dây chuyền, bông tai, lắc tay, nhẫn… giả mạo các thương hiệu của nước ngoài như: Rolex, Omega, Cartier, LV, Hermès, Richard Mille, Hublot...

Các loại đồng hồ nhái thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: CA

Một chiếc nhẫn hàng nhái được rao bán giá 75 triệu đồng. Ảnh: CA

Trên cơ sở điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Chi Cục QLTT TPHCM tiến hành kiểm tra đối với Công ty Dwatch.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, nữ trang các loại. Tất cả hàng hóa này đều chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Số tang vật này có tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Du khai thành lập Công ty Dwatch và bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2025. Du biết các thương hiệu đồng hồ, nữ trang trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn công khai đăng tải thông tin các loại sản phẩm trên các trang web, mạng xã hội Facebook, Zalo… để bán hàng, nhằm kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.