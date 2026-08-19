Ngày 19/8, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Hà Xuân Hậu trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Xuân Hậu cũng bị xác định vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hà Xuân Hậu được Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Xuân Hậu. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/8, ông Hà Xuân Hậu bị Công an TP Huế bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án rác Hương Bình, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế) do ông Hà Xuân Hậu làm Giám đốc. Dự án có tổng mức đầu tư 85,79 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, dự án bộc lộ nhiều bất cập. Công suất thiết kế 150 tấn rác/ngày đêm nhưng lượng rác thực tế có thể đưa về chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm. Sau đó, dự án được đề xuất chuyển thành điểm tập kết rác cho Nhà máy xử lý rác Phú Sơn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Cơ quan điều tra xác định Ban QLDA không đánh giá đầy đủ năng lực nhà thầu, khiến dự án chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần và kéo dài hơn 7 năm. Một số hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa đưa vào sử dụng, bị xuống cấp, gây lãng phí.

Việc quản lý hợp đồng, xử lý vi phạm nhà thầu thiếu kiên quyết, không sớm chấm dứt hợp đồng và thu hồi tiền tạm ứng, dẫn đến thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2,14 tỷ đồng.