Thuốc mới không còn nhiều tác dụng phụ

Thông tin này được Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), chia sẻ tại hội thảo khoa học “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác”, diễn ra trong hai ngày 18-19/12 do Bệnh viện K tổ chức.

Theo giáo sư Quảng, trong nhiều năm qua, lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, thuốc điều trị ung thư giữ vai trò then chốt.

Trước đây, các thuốc thế hệ cũ, đặc biệt là hóa chất, gây nhiều tác dụng phụ do không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn ảnh hưởng tới tế bào lành, khiến người bệnh mệt mỏi, suy kiệt trong quá trình điều trị.

Hiện nay, các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới đã cải thiện rõ rệt hiệu quả và mức độ an toàn, nhất là các thuốc điều trị đích.

Giáo sư Lê Văn Quảng chia sẻ về các phương pháp trị ung thư. Ảnh: Thái Hà.

Thuốc đích hiện đã phát triển đến thế hệ thứ ba, tác động trực tiếp vào các đột biến gene của tế bào ung thư, giúp giảm đáng kể tác dụng phụ, rút ngắn thời gian điều trị và không phải truyền kéo dài như hóa chất. Theo thống kê cách đây khoảng hai năm, thuốc đích đã giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho bệnh nhân lên tới 36,8 tháng.

Bên cạnh đó, giáo sư Quảng cho biết liệu pháp miễn dịch cũng ngày càng đa dạng với nhiều loại thuốc khác nhau. Trước đây, phần lớn thuốc miễn dịch độc quyền với chi phí rất cao. Hiện nay, đã có thêm nhiều thuốc mới tương đương sinh học, giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.

Tuy nhiên, do cơ chế tác động phức tạp và chi phí lớn, việc lựa chọn và phối hợp thuốc đòi hỏi bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu xây dựng phác đồ không phù hợp, người bệnh có thể tốn kém chi phí nhưng hiệu quả điều trị không cao.

Trong số các thuốc mới, Giáo sư Quảng cho biết thuốc Pembroria của Nga là thuốc tương đương sinh học với các thuốc miễn dịch đang sử dụng phổ biến tại các nước phương Tây.

Thuốc có hiệu quả điều trị tương tự nhưng giá thành thấp hơn rất nhiều, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư. Hiện giá thuốc này khoảng 18 triệu đồng/lọ trong khi thuốc Keytruda có giá khoảng 60 triệu đồng/lọ.

Thuốc Pembroria đã được nhập khẩu về Việt Nam và Bệnh viện K đang lên kế hoạch đấu thầu mua để người bệnh có thể tiếp cận rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Bệnh nhân không còn xếp hàng chờ xạ trị

Không chỉ thuốc, lĩnh vực vật lý xạ trị cũng có nhiều bước tiến quan trọng. Trước đây, các máy xạ trị coban có thể gây ảnh hưởng tới môi trường và tác động không mong muốn lên các mô lành xung quanh khối u. Hiện nay, hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại đã giúp giảm thiểu tác dụng phụ, nâng cao độ chính xác và an toàn cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo giáo sư Quảng, hiện Việt Nam vẫn chưa có mã ngành đào tạo chính quy về xạ trị và vật lý y khoa, chủ yếu các bệnh viện tự xây dựng chương trình và đào tạo nội bộ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, các hội thảo khoa học chuyên sâu như lần này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của chuyên ngành.

Xạ trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà.

Trong thời gian tới, Bệnh viện K sẽ phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và Cục Đào tạo để mở mã ngành đào tạo kỹ thuật viên xạ trị. Về cơ sở vật chất, năm 2025, bệnh viện dự kiến đầu tư thêm 4 máy xạ trị thế hệ mới nhất, đặt tại cả ba cơ sở. Khi đó, tổng số máy xạ trị hoạt động sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Nhờ được đầu tư đồng bộ về thiết bị và nhân lực, thời gian chờ xạ trị của người bệnh đã giảm đáng kể. Nếu trước đây nhân viên phải làm việc chia ca, máy móc hoạt động gần như liên tục mỗi ngày thì hiện nay máy có thời gian nghỉ hợp lý hơn, người bệnh không còn phải xạ trị vào đêm muộn.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện K thực hiện xạ trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng.

