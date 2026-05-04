Tối 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã trả lời câu hỏi về việc liệu trong quý 2/2026, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có được đưa vào hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình là những dự án có quy mô rất lớn, hiện đại. Mỗi dự án bệnh viện có mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2. Theo Thứ trưởng, trong quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế xử lý các tồn tại.

Thứ trưởng cho biết, từ khi thi công đến quá trình hoàn thiện công trình, đã phát sinh rất nhiều vướng mắc cần được xử lý dứt điểm, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật.

"Ví dụ như việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018-2019, chứ không phải cho một dự toán của thời điểm hiện nay. Đây là việc rất khó", Thứ trưởng Lê Đức Luận nói.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Ngoài ra, còn có việc thay đổi thiết kế của bệnh viện dẫn đến phải thay đổi rất nhiều hạng mục, trong đó có vấn đề phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước.

Với thiết bị y tế, dự án được phê duyệt từ năm 2014-2015, hiện nay không thể mua các thiết bị của thời điểm đó, mà phải điều chỉnh, lựa chọn những thiết bị hiện đại, phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời, quy trình mua sắm cũng phải thực hiện đầy đủ theo quy định.

“Đây là những vướng mắc lớn, còn những vướng mắc cụ thể cũng rất nhiều”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Bên cạnh đó, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng gặp khó khăn về tài chính. “Các ngân hàng không phê duyệt khoản vay cho hai dự án này nên nhà thầu rất khó khăn”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cũng như những đơn vị liên quan với mục tiêu phấn đấu để đưa hai bệnh viện này vào hoạt động trong quý 2/2026.

“Có thể nói, đến nay những vướng mắc đó đã cơ bản được giải quyết, chỉ còn lại một số công việc đang hoàn thiện, trong đó tập trung chính là thi công những hạng mục về phòng cháy chữa cháy do phải điều chỉnh, bổ sung so với trước và hoàn thiện hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường”, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xử lý những vướng mắc liên quan đến việc thẩm tra và phê duyệt dự toán của các gói thầu. Lãnh đạo Bộ Y tế nhìn nhận, việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt cho đến nay rất thuận lợi.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục đang dở dang... làm căn cứ để cấp giấy phép.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong tạm thanh toán.

“Hiện nay nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Với những hạng mục mới phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh phụ lục hợp đồng, chúng tôi cũng cho tạm ứng có thể đến 50% (cao hơn quy định là 30%) để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực thi công dự án”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.