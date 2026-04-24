Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (ở Ninh Bình) sớm đi vào hoạt động.

Dự thảo sẽ lấy ý kiến đến hết ngày 2/5 và dự kiến trình Chính phủ thông qua vào tháng 5.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng cho nhân viên, người lao động tại hai bệnh viện cơ sở 2 trong 3 năm (2026-2028).

Hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

Theo đề xuất của Bộ Y tế, một viên chức, người lao động sẽ được hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/tháng. Với chi phí vận chuyển, đi lại giữa Hà Nội - Ninh Bình, Bộ Y tế đề xuất mức hỗ trợ thuê xe đi lại hằng ngày với mỗi xe là 3,6 triệu đồng/ngày.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng

Lý giải về đề xuất này, Bộ Y tế cho biết trong giai đoạn đầu vận hành hai bệnh viện cơ sở 2, số lượng viên chức, người lao động thường trực và lưu trú dài ngày lớn, trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, ngân sách nhà nước cần hỗ trợ chi phí nhà ở để bảo đảm đời sống và ổn định nhân lực, nhất là đối với lực lượng luân chuyển làm việc theo hình thức đi về cuối tuần.

Bộ Y tế cũng đánh giá với khoảng cách xa, nhu cầu đi lại thường xuyên giữa hai cơ sở cũng làm phát sinh chi phí lớn, vượt khả năng tự chi trả của người lao động, do đó cần có cơ chế hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Gần 1.000 tỷ đồng hỗ trợ chi phí thu hút nhân lực cho cơ sở 2

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết để đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh, cơ sở 2 cần khoảng 1.200 nhân sự, trong đó có 300 bác sĩ. Đến tháng 11/2025, có hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở 1 Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển công tác.

Bộ Y tế đánh giá trong giai đoạn đầu vận hành hai bệnh viện ở cơ sở 2, lượng người bệnh chưa ổn định, nguồn thu chưa đủ chi trả thu nhập thường xuyên. "Việc chi khoản thu hút nhân lực là cần thiết để viên chức, người lao động yên tâm công tác khi phải làm việc xa nhà, đi lại nhiều, chi phí sinh hoạt còn khó khăn", theo cơ quan soạn thảo.

Do đó, giai đoạn 2026-2028, Bộ Y tế đề xuất mức chi phí thu hút bình quân mỗi tháng cho y, bác sĩ về cơ sở 2 làm việc là 15,6 triệu đồng; con số này với điều dưỡng là 12,2 triệu đồng còn các vị trí khác như hành chính, hộ lý, mức thu hút là 11,6 triệu.

Chi tiết mức hỗ trợ thu hút với các vị trí việc làm.

Các mức đề xuất này dựa trên trình độ đại học, vị trí việc làm, bằng mức lương và các khoản phụ cấp theo lương, trích nộp bảo hiểm trung bình theo mức lương hiện được hưởng của cơ sở 1 cho mỗi viên chức, người lao động.

Tổng cộng số tiền đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ cho nội dung này khoảng 992 tỷ đồng trong 3 năm.

"Khoản hỗ trợ này vừa bảo đảm công bằng giữa hai cơ sở, vừa giúp bệnh viện duy trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành và nhiệm vụ được giao", theo Bộ Y tế.

Ngoài những tác động tích cực của chính sách, cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết cũng đánh giá việc luân chuyển và làm việc xa nơi cư trú (giữa Hà Nội và Ninh Bình) có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến lao động nữ, nhất là người có con nhỏ. Trong khi đó, chính sách chưa có các biện pháp hỗ trợ bổ sung liên quan đến trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái.

Dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014. Mỗi dự án có tổng mức đầu tư từ 4.500-5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Cuối năm 2025, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai dự kiến cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động khám chữa bệnh từ 19/12/2025, còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt mục tiêu vận hành cơ sở 2 chậm nhất vào quý I/2026. Đến nay, hai dự án dù đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản nhưng vẫn chưa thể vận hành. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II năm 2026. Ông yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.