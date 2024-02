Sáng sớm ngày 20/2, bà Trần Thị Bình (71 tuổi, trú phường Sông Bằng) mang theo một tờ giấy viết tay, đi xe đạp lên trụ sở Công an TP Cao Bằng rồi tiến thẳng vào phòng trực ban. Tại đây, bà Bình xúc động nói: "Cháu cho bà gửi lá thư cảm ơn đến đơn vị".

Dù tuổi cao nhưng nét chữ của bà Bình thanh thoát, câu từ súc tích, bà kể về việc bản thân bị mất chiếc xe đạp trước đó 1 ngày và được Công an TP tìm thấy sau 2 giờ trình báo.

Theo đó, vào chiều muộn ngày 19/2, Công an TP Cao Bằng nhận được trình báo về việc bà Bình mất chiếc xe đạp tại tổ 1, phường Hợp Giang. Công an TP đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Sau hơn 2 giờ truy tìm, cán bộ chiến sĩ Công an TP đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại chiếc xe đạp điện nguyên vẹn cho bà Bình.

Bà Trần Thị Bình đến cảm ơn Công an TP Cao Bằng.

Trong lá thư cảm ơn, bà Bình đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP đã vào cuộc nhanh chóng, hỗ trợ nhân dân tìm lại tài sản bị mất cắp.

Theo bà Bình, dù giá trị chiếc xe đạp không quá lớn nhưng nó gắn bó với bà trong thời gian dài, trở thành kỷ vật bà trân trọng.

Câu chuyện bà Bình đạp xe đến trụ sở công an cùng tờ giấy đặc biệt trên được truyền tai nhau như một tin lành trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Những lá thư tay mang theo niềm tin

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng thường xuyên nhận được những lá thư tay của bà con nhân dân gửi về sau những đóng góp thầm lặng. Những lá thư mộc mạc chứa đựng trong đó nội dung bày tỏ sự xúc động khi được lực lượng công an giúp đỡ.

Vào ngày 8/2 (29 Tết), tại thôn Bản Mển, xã Cách Linh (huyện Quảng Hòa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, chiến sỹ Nguyễn Danh Tùng (cán bộ Công an xã Cách Linh) sau khi báo cáo đơn vị đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, anh Tùng phát hiện một người gặp nạn nằm bất tỉnh trong tình trạng đa chấn thương, thở khó khăn, mất nhiều máu uy hiếp tính mạng...

4 trong số hàng chục lá thư tay được bà con gửi đến lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong 2 tháng đầu năm 2024.

Rất nhanh chóng, anh Tùng đã dùng miệng của mình liên tục hút máu miệng của người bị tai nạn ra để khai thông đường thở. Một lúc sau khi xe cấp cứu đến anh Tùng nhanh chóng cùng người dân đưa người bị thương đến bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết, việc xử lý sơ cứu ban đầu của chiến sỹ công an xã Cách Linh là kịp thời, đúng cách, nếu không nạn nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được các bác sỹ tích cực điều trị, người gặp nạn đã dần hồi phục sau vụ va chạm giao thông.

Gia đình người bị nạn đã viết lá thư tay gửi đến Công an xã Cách Linh và cá nhân cán bộ Nguyễn Danh Tùng để bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an đã hết lòng hỗ trợ.

Tại xã Hà Quảng, một lá thư tay mộc mạc được anh Khằm Văn Biểu (trú xóm Lũng Túm, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng) gửi Công an xã Tổng Cọt sau khi được đơn vị hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại bị thất lạc.

Vào ngày 11/2 (mùng 2 Tết), sau khi phát hiện chiếc điện thoại iPhone 13 bị thất lạc, anh Biểu đã tìm đến Công an xã nhờ hỗ trợ. Một ngày sau đó, khoảng 10h ngày 12/2, lực lượng Công an xã Tổng Cọt báo tin đã tìm được tài sản của anh Biểu đánh rơi và trao trả.

Theo anh Biểu, dù là ngày mùng 2 Tết nhưng lực lượng Công an xã vẫn tận tình hỗ trợ, làm việc rất trách nhiệm để giúp người dân. Với anh Biểu, chiếc điện thoại là một tài sản lớn, anh phải đi làm tích lũy thời gian dài mới có thể mua được.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được hàng chục bức thư tay của người dân gửi công an các đơn vị từ tỉnh, huyện đến cấp xã, phường. Mỗi lá thư tay chứa đựng tình cảm quân dân thắm thiết, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của bà con nhân dân đối với chiến sĩ công an, đồng thời cũng thể hiện tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".