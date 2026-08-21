Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP Hà Nội vừa ban hành văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với 10 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 gồm:

1. Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình (sinh năm 1972), Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng.

2. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1967), Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.

Ông Bình hiện là Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh bệnh viện; kiêm Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung (sinh năm 1950), nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung có nhiều năm gắn bó với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

4. Bà Phạm Thị Huyền (sinh năm 1954), giáo viên lớp học tình thương tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 6 Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt.

5. Ông Bùi Văn Khá (sinh năm 1978), hội viên nông dân xã Đan Phượng.

6. Ông Ngô Quang Khải (sinh năm 1957), Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên.

7. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, thế danh Đỗ Văn Mâu (sinh năm 1950), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Trấn Quốc.

Hòa thượng từng giữ chức Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội và là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

8. Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng (sinh năm 1967), Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa 16, Đoàn Hà Nội.

9. Ông Phạm Thành Trung (sinh năm 1982), công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

10. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.