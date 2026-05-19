Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Vũ Thanh Tùng, kể từ ngày 1/6/2026 (trước thời hạn 2 năm).
Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với ông Vũ Thanh Tùng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm.