Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 23 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Dân là chủ sở hữu, giám đốc, người đại diện pháp luật và bà Vũ Thị Kim Liên làm kế toán trưởng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình nhằm tạo lợi thế trúng thầu 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình thi công 5 gói thầu thuộc 4 dự án, ông Dân đã chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống để hợp thức hóa dịch vụ đầu vào quyết toán với chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Đây là thiệt hại do hành vi vi phạm về đấu thầu gây ra.

Trong khi đó, với vi phạm kế toán, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước hơn 99 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2009-2024, ông Nguyễn Văn Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân.

Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp, ông Dân chỉ đạo bà Vũ Thị Kim Liên và bị can Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán Công ty Hoàng Dân) mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế.

Từ năm 2018-2024, thực hiện chỉ đạo của ông Dân, bị can Liên và Nguyên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng; nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Trong số các công ty bán hóa đơn khống và nâng khống một phần nêu trên, Công ty Sao Vàng HG do Nguyễn Văn Giáp làm giám đốc đã ký 3 hợp đồng nâng khống và xuất 15 hóa đơn với giá trị nâng khống cho Công ty Hoàng Dân là hơn 88,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc hợp thức hóa đơn đầu vào cho các công ty trong hệ sinh thái.

Để không bị các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Giám đốc Công ty Hoàng Dân chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi. Trong đó, một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống sổ ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế.

Theo cơ quan điều tra, có 59 công ty đã bán hóa đơn cho Công ty Hoàng Dân và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty này. Cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan, chuyển công an các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Đắk Lắk, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội và Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.