Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ NN&PTNT cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 23 bị can về nhiều tội danh, trong đó đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ còn có các bị can: Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ.

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an.

14 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, ông Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các bị can khác ở Cục QLXDCT để các bị can này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban. Đồng thời, ông Dân cũng thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Dân bị cho là đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án. Ngoài ra, ông Dân còn phạm vào tội Đưa hối lộ, với số tiền được xác định là hơn 40 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng). Trong đó, ông Thắng nhận hối lộ của ông Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD của Trần Văn Lăng vào dịp lễ, tết (không xác định là của hối lộ, nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước).

Bị can Trần Tố Nghị bị cho là đã nhận hối lộ số tiền 13 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mảng và gói thầu số 13, số 17 dự án hồ Krông Pach Thượng); Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mảng); Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỷ đồng; Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỷ đồng.

Theo CQĐT, quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với CQĐT để làm rõ bản chất vụ án; đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án.