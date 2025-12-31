Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ NN&PTNT cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Dân là chủ sở hữu, giám đốc, người đại diện pháp luật.

Công ty này chủ yếu thi công xây dựng các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Vì vậy, ông Dân có điều kiện tiếp xúc với lãnh đạo Bộ NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.

Tận dụng lợi thế này, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT)... để được tạo lợi thế trúng thầu, thông qua việc được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát sinh hồ sơ mời thầu.

Với thủ đoạn trên, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Ban) thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Sai phạm tại 5 gói thầu

Tại gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk): Trước khi tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Dân gặp, đề nghị ông Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNT) và Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu. Đổi lại, Công ty Hoàng Dân sẽ chi tiền cho chủ đầu tư. Khi đó, ông Nghị và Hiến đều đồng ý.

Từ đó, theo chỉ đạo của Lê Văn Hiến, Trần Văn Nhì (Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8) đã yêu cầu ông Trần Văn Tiến (cán bộ Phòng Kế hoạch thẩm định) đưa file dự toán gói thầu đã được Ban 8 phê duyệt để ông Nhì cung cấp cho Vũ Đình Thịnh (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Công ty Hoàng Dân đã dùng file dự toán gói thầu trên để lập hồ sơ dự thầu, lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm đã thi công các dự án tương tự (hồ sơ năng lực kinh nghiệm) để tham gia dự thầu và trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 72,8 tỷ đồng.

Khoảng tháng 7/2014, ông Dân đã một số lần gặp và đưa cho ông Hiến tổng số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, ông Dân đưa cho ông Nghị 3 tỷ đồng, Mai Quang Vượng (nguyên Phó Giám đốc Ban 8, sau đó được bổ nhiệm là Giám đốc thay Lê Văn Hiến) 2 tỷ đồng, ông Nhì 1 tỷ đồng và Trần Văn Tiến 75 triệu đồng.

Tại gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An): Từ sự chỉ đạo của ông Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT), Trần Tố Nghị và theo đề nghị của Nguyễn Văn Dân, ông Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4) đã chỉ đạo cấp dưới là Hoàng Xuân Thịnh (khi đó là Phó Giám đốc Ban 4), Nguyễn Vinh Hoàng (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4) và Dương Chí Thành (nguyên cán bộ Ban 4) cung cấp file dữ liệu dự toán gói thầu số 36 đã được chủ đầu tư phê duyệt để Liên danh Thủy lợi 4 lập hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu.

Thời điểm đó, ông Lê Quang Thế (nguyên Chủ tịch Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 - CTCP) cùng với Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng giám đốc) và Võ Duy Minh (nguyên Phó Tổng giám đốc) đã thỏa thuận, thống nhất với ông Dân về việc thông đồng, chi tiền cho chủ đầu tư để được trúng thầu.

Quá trình thi công, Tổng công ty Thủy lợi 4 chi cho ông Dân 8 tỷ đồng theo thỏa thuận và chuyển nhượng thầu, hưởng lợi trái quy định pháp luật; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân nhiều lần đưa tiền cho cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, tổng số 200.000 USD và 500 triệu đồng. Ông Dân còn 1 lần đưa 10 tỷ đồng cho ông Trần Tố Nghị, 2 lần đưa tổng số 10 tỷ đồng cho Nguyễn Hải Thanh (ông Thanh sau đó trả lại 5 tỷ), đưa 5 tỷ đồng cho Hoàng Xuân Thịnh. Số tiền 5 tỷ đồng này ông Thịnh sử dụng 2,3 tỷ đồng, còn lại các cá nhân khác trong Ban 4 cùng sử dụng.

Tại gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn): Từ sự giới thiệu của Trần Tố Nghị, Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) thỏa thuận với Nguyễn Văn Dân về việc nhận 3% giá trị hợp đồng để Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 trúng thầu. Sau đó, ông Lăng giao cho Phạm Đông Phương (nguyên Phó Giám đốc Ban 2) phối hợp với Dân, Nguyễn Đắc Điệp (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 5) hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

Quá trình đấu thầu, theo chỉ đạo của Điệp, Vũ Văn Hòa (Trưởng Phòng Đấu thầu Công ty CP Sông Đà 5) đến gặp Trần Văn Lăng để nhận file mềm dự toán gói thầu số 21 trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ đó, Liên danh sử dụng lập hồ sơ dự thầu; đồng thời Công ty Hoàng Dân đã lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm và được Phạm Đông Phương tạo điều kiện trong quá trình chấm thầu để Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 được trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 111,3 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân đưa cho Trần Văn Lăng tổng cộng 11,1 tỷ đồng và 100.000 USD (Lăng đưa ông Hoàng Văn Thắng 50.000 USD), đưa Phạm Đông Phương tổng cộng 5 tỷ đồng (Phương trả lại Dân 1 tỷ đồng).

Tại gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình): Theo gợi ý của Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Dân đã gặp, đề nghị và được Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1) chỉ đạo Nguyễn Văn Thuật (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, sau đó là Phó Giám đốc Ban 1) cung cấp file dự toán gói thầu cho Vũ Đình Thịnh.

Công ty Hoàng Dân đã dùng file dự toán trên để lập hồ sơ dự thầu, đồng thời lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm để Liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy lợi 4 được trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân đưa cho Tạ Văn Thuyết 70 triệu đồng và Nguyễn Văn Thuật 105 triệu đồng...