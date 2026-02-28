Ngày 28/2, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Phi Tiến – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar – để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo nguồn tin, việc xử lý đối với ông Tiến được thực hiện từ trước Tết Nguyên đán 2026. Hiện ông này đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Một vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Ea Kar (cũ). Ảnh: Hải Dương

Được biết, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Phi Tiến từng giữ chức Phó Giám đốc phụ trách, sau đó làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar giai đoạn 2021 đến đầu năm 2026.

Liên quan doanh nghiệp này, trong giai đoạn 2015–2019, nhiều lãnh đạo, cán bộ, nhân viên từng bị xử lý hình sự. Các bị can bị truy cứu về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do để tài nguyên rừng thuộc lâm phần công ty quản lý bị thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar có trụ sở tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, hiện quản lý, bảo vệ hơn 16.000 ha rừng và đất rừng, trong đó có trên 5.000 ha rừng tự nhiên.