Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nêu tại Hội thảo quốc tế “Học tập trải nghiệm trong giáo dục đại học định hướng đổi mới sáng tạo: Từ thực tiễn đến chiến lược”, tổ chức sáng 31/1.

Theo Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, thực tiễn cho thấy nếu đào tạo đại học vẫn chủ yếu dừng ở việc truyền thụ tri thức, sinh viên ít được tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giải quyết các bài toán thực tiễn. Nếu hoạt động giảng dạy, nghiên cứu còn tách rời nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương thì đại học khó có thể trở thành động lực phát triển như kỳ vọng.

Do đó, ĐH Quốc gia TPHCM xác định học tập trải nghiệm không phải là hoạt động bên lề hay chỉ dừng ở thực tập cuối khóa mà phải được tiếp cận như một trụ cột chiến lược của mô hình đại học đổi mới sáng tạo, được dẫn dắt từ tầm nhìn lãnh đạo, thiết kế có hệ thống và bảo đảm chất lượng nghiêm túc.

Trong cách tiếp cận này, học tập trải nghiệm là việc tổ chức đào tạo để người học tham gia nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay trong chương trình đào tạo; qua đó kết nối giảng dạy – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo – doanh nghiệp – địa phương một cách có định hướng và có đo lường tác động.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: KH

Nhấn mạnh lại mục tiêu chiến lược, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 ĐH Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu mỗi năm hợp tác với ít nhất 100 doanh nghiệp và từng bước đưa học tập trải nghiệm gắn với doanh nghiệp trở thành cấu phần quan trọng trong các chương trình đào tạo. “Đây không chỉ là chỉ tiêu, mà là định hướng chuyển đổi mô hình đào tạo của toàn hệ thống”, bà nói.

GS.TS Sukhwant Jhaj, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo, Đổi mới học thuật và Thành tích sinh viên, Đại học Bang Arizona (Mỹ) – đại học nghiên cứu công lập xếp hạng số 1 về đổi mới sáng tạo tại Mỹ suốt 11 năm liên tiếp – cho rằng học tập trải nghiệm cần được tiếp cận như một chiến lược ở cấp độ thể chế, đặt người học và sự thành công của người học làm trung tâm.

Theo ông, giáo dục đại học hiện nay không chỉ hướng tới việc sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, mà cần tập trung vào sự thành công sau tốt nghiệp. Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, việc chỉ dựa vào thực tập là chưa đủ, mà cần tích hợp sâu hơn học tập gắn với công việc ngay trong quá trình đào tạo.

“Bằng đại học không bảo đảm sự thành công sau tốt nghiệp, mà điều quan trọng là chuẩn bị cho người học sẵn sàng bước vào thế giới việc làm. Khi công việc thực tế được tích hợp vào quá trình học, nhà tuyển dụng sẽ nhận ra người học có khả năng làm việc hiệu quả”, ông Jhaj nhấn mạnh.

Hơn 600 lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài ĐH Quốc gia TPHCM cùng các chuyên gia đến từ các đại học đối tác quốc tế đã trao đổi chuyên môn về vai trò, cách tiếp cận và các điều kiện cần thiết để triển khai học tập trải nghiệm trong giáo dục đại học theo hướng đổi mới sáng tạo.

Các giảng viên, nhà khoa học trao đổi về các điều kiện cần thiết để triển khai học tập trải nghiệm trong giáo dục đại học theo hướng đổi mới sáng tạo. Ảnh: KH

Các phiên thảo luận tập trung làm rõ học tập trải nghiệm như một nội dung gắn với đổi mới mô hình đào tạo đại học, hướng tới tăng cường sự tham gia của người học vào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội ngay trong quá trình đào tạo. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận học tập trải nghiệm một cách có hệ thống, được thiết kế ngay từ chương trình đào tạo và gắn với bảo đảm, đánh giá chất lượng.

ĐH Quốc gia TPHCM đang triển khai các nhiệm vụ chiến lược về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, học tập trải nghiệm được tiếp cận như một hướng đi nhằm tăng cường kết nối giữa giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương.