Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Vũ Việt Vũ - Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông của Trường ĐH CMC cho biết, với gần 30 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Máy tính và CNTT, ông nhận thấy ngành này đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

“Đặc biệt là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với các trụ cột là IoT, Big Data và AI diễn ra, ngành này đang tăng tốc vượt bậc. Hiện nay, CNTT là nền tảng quan trọng, đóng vai trò bệ phóng cho nhiều lĩnh vực và là trụ cột của quá trình chuyển đổi số”, ông Vũ đánh giá.

PGS.TS Vũ Việt Vũ - Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông của Trường ĐH CMC đánh giá triển vọng của ngành Công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: NVCC

Theo ông Vũ, CNTT cùng với các ngành liên quan như Trí tuệ nhân tạo (AI), An toàn thông tin (An ninh mạng), Kỹ thuật phần mềm… đang dần trở thành những ngành chủ chốt được đào tạo ở nhiều trường đại học và sẽ tiếp tục thu hút người học cũng như đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội.

“CNTT hiện là yếu tố không thể thiếu, góp phần quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển của nhiều ngành như ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục, logistics, truyền thông, sản xuất công nghiệp. Đặc biệt chuyển đổi số, ứng dụng AI là vấn đề tất yếu phải làm với mỗi quốc gia, tổ chức. Chính vì vậy chúng ta sẽ cần có nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng ở lĩnh vực này trong tương lai gần”, ông Vũ nói.

Vị chuyên gia cho rằng đây vẫn sẽ là ngành nghề “hot” trong tương lai. Bởi thứ nhất, CNTT đang tạo ra nhiều đột phá và được ứng dụng rộng khắp trong đời sống. Trong vài năm gần đây khi AI ngày càng trở thành xu hướng nổi bật, các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc và cần có những chiến lược cụ thể, dài hơi về nghiên cứu, phát triển, tạo ra các sản phẩm và ứng dụng trong thực tiễn. “Các bạn trẻ có thể thấy hầu hết các tỷ phú hiện nay đều là những tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là CNTT”, ông Vũ chia sẻ.

Thứ hai, theo ông Vũ, ngành CNTT còn có tính chất công việc đặc thù: Chỉ cần giỏi chuyên môn, biết ngoại ngữ, bạn sẽ trở thành công dân toàn cầu, khi có thể ngồi bất cứ nơi đâu và làm việc cho bất cứ tổ chức nào trên thế giới. “Hơn nữa, tỷ lệ các startup về CNTT luôn chiếm tỷ trọng rất cao do bản chất ngành nghề. Bạn chỉ cần ngồi ở nhà cùng với một máy tính cũng hoàn toàn có thể thành lập startup của riêng mình”, ông Vũ nói.

Thứ ba, ngành CNTT luôn là bệ phóng, nền tảng cho các ngành khác nên nhu cầu về nguồn nhân lực luôn cao. Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp lập đội nhóm CNTT thực chiến phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm, tạo ra những lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực của mình.

Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Việt Vũ, dù CNTT vẫn là ngành “hot”, người học không thể chỉ dựa vào kiến thức chuyên môn mà cần chuẩn bị thêm nhiều năng lực để thích ứng trong bối cảnh AI phát triển nhanh và thị trường lao động thay đổi liên tục. Trước hết, kỹ năng quan trọng nhất là khả năng tự học và học suốt đời, bởi công nghệ luôn cập nhật, đòi hỏi người làm nghề phải liên tục bổ sung kiến thức mới thay vì chỉ dựa vào nền tảng được đào tạo trong nhà trường.

Bên cạnh đó, ông cho rằng sinh viên cần hiểu đúng về AI, từ lợi ích, rủi ro đến cách ứng dụng hiệu quả vào công việc thực tế. Các kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới quan hệ và thương hiệu cá nhân cũng ngày càng quan trọng trong môi trường công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, tư duy quản trị, quản lý tài chính và đổi mới sáng tạo sẽ giúp người trẻ không chỉ làm tốt vai trò kỹ sư mà còn có thể tham gia các dự án lớn hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.