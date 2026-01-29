Danh hiệu Vietnam Outstanding Leader được trao cho các nhà lãnh đạo có năng lực quản trị nổi bật, trực tiếp tham gia điều hành, có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, tạo ra giá trị kinh tế – xã hội bền vững.

Doanh nghiệp, đơn vị do cá nhân lãnh đạo cũng phải đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động.

Trong vai trò Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Lan Phương được đánh giá là một trong những lãnh đạo tiêu biểu trong thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học. Bà xác định đào tạo đại học là nền tảng then chốt cho sự phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

PGS Nguyễn Lan Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Với quan điểm “chất lượng đào tạo là gốc rễ của uy tín học thuật”, bà tập trung đổi mới chương trình theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng cho người học. Từ năm 2010, bà là một trong những người tiên phong thúc đẩy mô hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, mở rộng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết nối chuyên gia, phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn thị trường lao động.

Song song đó, PGS.TS Nguyễn Lan Phương cũng tích cực thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, triển khai đào tạo trực tuyến, học liệu số và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý học tập. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên tư duy số, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Hiện bà cũng là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Sài Gòn, đồng thời phụ trách đào tạo sau đại học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với 14 chương trình thạc sĩ và 4 chương trình tiến sĩ, góp phần khẳng định uy tín học thuật và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.



