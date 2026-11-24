Cho rằng đạt 87,2% KPI năm 2024, cựu giám đốc khối khởi kiện, yêu cầu công ty trả gần 10 tỷ đồng tiền thưởng. Cấp sơ thẩm bác yêu cầu, nhưng tòa phúc thẩm buộc doanh nghiệp trả hơn 1,6 tỷ đồng.

Cựu giám đốc đòi gần 10 tỷ tiền thưởng nhưng bị công ty từ chối

Ông Nguyễn Tiến D. từng giữ chức Giám đốc Khối khách hàng cá nhân tại Công ty Cổ phần C. Ngày 2/3/2024, ông D. ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp.

Trong quá trình làm việc, theo chính sách của Công ty C., mỗi vị trí quản lý được giao một bảng chỉ tiêu KPI làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc và xem xét thưởng cuối năm.

Ngày 20/12/2023, sau quá trình trao đổi giữa ông D. và tổng giám đốc, trưởng phòng nhân sự gửi cho ông bảng chỉ tiêu KPI năm 2024.

Ông D. cho rằng mình đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Ngày 4/2/2025, Tổng giám đốc gửi email thông báo bản cập nhật kết quả KPI của ông đạt 87,2%. Cùng với đó, kế toán trưởng xác nhận lợi nhuận khối khách hàng cá nhân năm 2024 đạt hơn 332,57 tỷ đồng.

Căn cứ bảng chỉ tiêu, ông D. tính mức thưởng được hưởng là 3% lợi nhuận toàn khối khách hàng cá nhân năm 2024. Với lợi nhuận hơn 332,5 tỷ đồng, số tiền thưởng ông yêu cầu Công ty C. thanh toán là hơn 9,97 tỷ đồng.

Cho rằng đạt 87,2% KPI năm trước khi nghỉ việc, cựu giám đốc khối kiện đòi gần 10 tỷ tiền thưởng nhưng bị doanh nghiệp từ chối. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 26/2/2025, ông D. và doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận. Tuy nhiên, dù nhiều lần liên hệ và gửi đơn đề nghị, ông vẫn không được Công ty C. thanh toán khoản thưởng nói trên.

Nhận thấy quyền, lợi ích bị xâm phạm, ông D. khởi kiện, yêu cầu tòa buộc Công ty C. trả gần 10 tỷ đồng tiền thưởng KPI năm 2024.

Phía doanh nghiệp không chấp nhận yêu cầu này. Công ty cho rằng không có văn bản nào của Ban giám đốc phê duyệt khoản thưởng cho ông D. Các tài liệu về chỉ tiêu KPI, lợi nhuận toàn khối và kết quả đánh giá năm 2024 là những tài liệu riêng biệt, không thể tự kết nối để xác lập cơ chế thưởng như cách tính của nguyên đơn.

Công ty cũng viện dẫn quy chế thưởng nội bộ, theo đó người lao động phải đáp ứng hai điều kiện: được Tổng giám đốc quyết định thưởng và vẫn làm việc tại doanh nghiệp vào thời điểm chi trả.

Do ông D. đã nghỉ việc trước thời điểm Công ty C. trả thưởng ngày 28/2/2025 nên doanh nghiệp cho rằng ông không đủ điều kiện nhận khoản tiền này.

Tháng 5/2026, TAND Khu vực 1, TPHCM xét xử sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông D. Không đồng ý với phán quyết, ông kháng cáo.

Tòa xác định mức thưởng hơn 1,6 tỷ đồng

Xét xử phúc thẩm, TAND TPHCM nhận định, theo quy chế thưởng HR015 của Công ty C., ngày trả thưởng hàng năm là trước Tết Âm lịch và người lao động phải còn làm việc tại doanh nghiệp đến thời điểm trả thưởng.

Như vậy, Công ty C. có nghĩa vụ trả thưởng thành tích năm 2024 chậm nhất vào ngày 28/1/2025. Việc doanh nghiệp thực tế chi trả vào ngày 28/2/2025, sau khi ông D. nghỉ việc, không làm thay đổi thời điểm trả thưởng đã được quy định trong chính sách nội bộ.

Tòa xác định việc ông D. và doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 26/2/2025, sau khi kết thúc năm 2024, thuộc trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Đây không phải trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời điểm trả thưởng theo quy chế.

Do đó, ông D. đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc để được xem xét hưởng thưởng thành tích năm 2024.

Về tỷ lệ thưởng, hồ sơ thể hiện ngày 23/1/2025, bộ phận nhân sự thông báo kết quả KPI của ông D. đạt 53,1%. Với kết quả này, mức thưởng dự kiến được tính là 0,5% trên lợi nhuận khối khách hàng cá nhân, tương đương 1,662 tỷ đồng.

Không đồng ý với kết quả trên, ông D. đề nghị đánh giá lại. Ngày 4/2/2025, tổng giám đốc gửi thư điện tử thông báo kết quả KPI 87,2%. Tuy nhiên, nội dung thư nêu rõ đây chưa phải kết quả cuối cùng mà mới là phiên bản cập nhật để đưa ra quyết định trong cuộc họp sau đó.

Tại tòa, ông K., nguyên Tổng giám đốc Công ty C., trình bày mức KPI 87,2% chỉ là kết quả trao đổi, thảo luận, chưa được phê duyệt chính thức theo quy trình nội bộ. Việc đánh giá còn phải căn cứ nhiều yếu tố như hiệu quả công việc, ngân sách thưởng được phân bổ, mức độ đóng góp, năng lực quản lý và cam kết gắn bó với doanh nghiệp.

HĐXX xác định ông K. là người trực tiếp điều hành và có quyền quyết định mức thưởng thực tế cho người lao động. Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 4/2/2025, doanh nghiệp không có kết quả đánh giá nào khác đối với ông D. và cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh tỷ lệ 87,2% đã được phê duyệt chính thức để thay thế kết quả 53,1% được thông báo trước đó.

Theo tòa, việc người có thẩm quyền không ban hành quyết định trả thưởng đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông D. Vì vậy, có cơ sở xác định mức thưởng theo kết quả KPI 53,1%, tương ứng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Từ đó, TAND TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo của ông D., sửa bản án sơ thẩm. Tòa buộc Công ty C. trả ông D. hơn 1,6 tỷ đồng tiền thưởng thành tích năm 2024 một lần khi bản án có hiệu lực. Ông D. phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng được nhận.

Đồng thời, tòa không chấp nhận yêu cầu của ông D. về việc buộc Công ty C. trả tiền thưởng thành tích năm 2024 với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 152/2026/LĐ-PT ngày 11/9/2026 của TAND TPHCM).