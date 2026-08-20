Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, chụp ảnh tại Seattle, Mỹ. Ảnh: The New York Times

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, được biết đến với nhiều phẩm chất đáng nể, kiên trì xây dựng nên một trong những công ty quyền lực nhất thế giới. Ít ai biết rằng, khi là một cậu bé khoảng 10 tuổi, khoảnh khắc bên cạnh ông bà nội đã cho anh bài học sống đi theo suốt cuộc đời.

Jeff Bezos từ nhỏ đã rất thông minh. Trong chuyến đi chơi cùng ông bà nội, ông nội anh là người lái xe, còn bà ngồi ở ghế cạnh bên.

Bà có thói quen hút thuốc trong những chuyến đi, trong khi Jeff Bezos rất ghét mùi thuốc lá. Anh nghe được quảng cáo chống hút thuốc lá trên đài radio, nói rằng mỗi hơi thuốc lá sẽ lấy đi 2 phút tuổi thọ cuộc đời.

Anh lập tức nhẩm tính thể hiện sự thông minh.

Anh chia sẻ: "Tôi ngồi ghế sau trong chuyến đi đó và tính xem bà sẽ bị rút ngắn bao nhiêu năm tuổi thọ. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi, tôi thấy mình thật thông minh khi làm được điều này. Khi tính xong, tôi tự hào tuyên bố với bà rằng bà bị rút ngắn tuổi thọ đi 9 năm".

Anh nghĩ mình sẽ được khen vì sự nhanh trí và khả năng tính toán. Nhưng thay vào đó, câu nói của anh khiến bà bật khóc, theo Benzinga.

Anh không hiểu vì sao bà khóc và cũng không biết phải làm gì. Lúc này, ông của anh từ từ lái xe tấp vào lề đường.

Ông bước xuống, đi vòng ra phía sau, mở cửa xe và chờ anh bước ra.

Sau một lúc im lặng, thay vì tức giận, ông nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: "Rồi một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu rằng làm người tử tế còn khó hơn người thông minh".

Jeff Bezos cho rằng lời dạy của ông thực sự sâu sắc và khoảnh khắc đó đã định hình cách anh hiểu về sự đồng cảm và sự trưởng thành.

Giờ đây, khi đã trở thành tỷ phú, Jeff Bezos không bao giờ quên câu chuyện năm xưa và bài học quý giá ấy.

Khi chia sẻ câu chuyện này với các sinh viên tốt nghiệp Đại học Princeton, Mỹ, Jeff Bezos nói rằng hãy nghĩ về những người lãnh đạo mà bạn kính trọng, những người thành công mà bạn ngưỡng mộ, hay đơn giản là những người bạn muốn ở bên.

Họ có thể thông minh. Họ có thể tài giỏi và thành đạt. Nhưng đó chưa chắc là lý do khiến bạn quý mến họ hoặc muốn trở thành người giống họ. Điều thực sự khiến họ khác biệt là sự tử tế, ngay cả trong những lúc tử tế không phải là điều dễ dàng.

Anh nói: “Sự thông minh là một món quà, còn tử tế là một lựa chọn".

Con người không thể lựa chọn mình có được sinh ra với trí thông minh hay không, nhưng có thể lựa chọn cách đối xử với người khác.

Có thể lựa chọn bao dung, có thể lựa chọn nâng đỡ người khác thay vì làm họ tổn thương. Có thể lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ nói về mình.

Và khi bạn lựa chọn làm một điều tốt đẹp, không phải vì ai đó yêu cầu hay mong đợi, mà đơn giản vì bạn có khả năng làm điều đó.