Tờ New York Times (NYT) ngày 24/11 đưa tin, Giám đốc FBI Kash Patel đang vấp phải nhiều chỉ trích vì điều động đội đặc nhiệm SWAT để bảo vệ ca sĩ nhạc đồng quê Alexis Wilkins, bạn gái của ông khi cô tham gia biểu diễn tại một sự kiện hồi tháng 4.

"Đội SWAT đã nhận lệnh của Giám đốc FBI để tới bảo vệ cô Wilkins trong một sự kiện ở Georgia. Đội đặc nhiệm sau đó đã rời đi trước khi sự kiện kết thúc, bởi khu vực tổ chức sự kiện có an ninh tốt và cô Wilkins không gặp nguy hiểm gì. Tuy vậy, ông Patel sau đó đã chỉ trích đội trưởng SWAT, cho rằng họ đã thiếu sót trong khi làm việc", nguồn tin của NYT cho biết.

Giám đốc FBI Kash Patel và bạn gái Alexis Wilkins chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/@AlexisWilkins

Việc giám đốc FBI yêu cầu SWAT bảo vệ bạn gái đã dấy lên vô số tranh cãi, khi nhiều người cho rằng việc ông sử dụng nguồn lực được chi trả bằng thuế của người dân Mỹ cho mục đích cá nhân là không thỏa đáng. Trước đó, ông Pastel cũng từng hứng búa rìu chỉ trích khi sử dụng máy bay của chính phủ cho các chuyến đi nghỉ dưỡng.

SWAT là đơn vị thường được điều động trong các tình huống khó khăn như giải cứu con tin hoặc thực thi các lệnh bắt giữ rủi ro cao. Ngoài ra, đơn vị này cũng không phải là lực lượng được đào tạo chuyên biệt để bảo vệ các nhân vật quan trọng.

Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên của FBI nói quyết định của ông Pastel không vi phạm các quy định và bà Wilkins là nhân vật cần được tăng cường bảo vệ vì đã nhận được rất nhiều lời đe dọa trên mạng xã hội.