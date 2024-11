Kênh Fox News dẫn nguồn tin từ FBI nói rằng, đối tượng Anas Said, 28 tuổi, đã bị bắt hôm 8/11 “khi cố gắng hỗ trợ cho tổ chức khủng bố IS”.

Các nhân viên FBI bắt giữ và áp giải đối tượng Anas Said. Ảnh: ABC News

“Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm Said ở thành phố Houston thuộc bang Texas. Theo cáo buộc từ cơ quan luật pháp Mỹ, Anas có hành vi ca ngợi IS sử dụng bạo lực, đồng thời bày tỏ mong muốn được thực hiện các vụ tấn công ở Mỹ. Trong quá trình thẩm vấn, Anas khai đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại căn hộ của đối tượng này ở Houston”, đặc vụ FBI Douglas Williams Jr. nói.

Cũng theo đặc vụ Douglas, đối tượng Said đã bị Tổ đặc nhiệm chống khủng bố của FBI cho vào tầm ngắm từ năm 2017. Được biết, Said thường xuyên “xem các tài liệu về IS và cố gắng tạo ra nội dung tuyên truyền cho tổ chức này… cũng như muốn sử dụng thuốc nổ để gây ra một vụ thảm sát ở thành phố Houston”.

Theo Fox News, Said sẽ phải đối mặt mức án 20 năm tù và bị phạt 250.000 USD nếu bị kết tội.

Video: ABC News

