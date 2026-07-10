Hôm nay (10/7), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Bị cáo Đào Thị Hương Hòa (SN 1993, cựu nhân viên kế toán, Công ty Herbitech) có đơn xin được xét xử vắng mặt do vừa mới sinh con và đã được HĐXX chấp thuận.

Theo nội dung truy tố, từ tháng 4/2020- 4/2025, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) là cổ đông chính, người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty và nhà máy.

Quá trình tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của khách hàng, mặc dù đã đăng ký công bố thành phần, chất lượng sản phẩm nhưng để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, ông Khiêm đã thực hiện hoặc chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Lời khai của vợ chồng Giám đốc Công ty Herbitech

Trước cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng, bị cáo Khiêm khai tại tòa rằng không nhớ rõ đã thay đổi những thành phần gì trong các sản phẩm.

Khi thay đổi công thức, bị cáo không báo lại với khách hàng cũng như không thay đổi đăng ký, công bố lại sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Khiêm cho rằng việc thay đổi thành phần chưa chắc dẫn đến việc thay đổi chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Bị cáo đề nghị được xem xét lại cách áp dụng quy định tại Nghị định 98 đối với các sản phẩm của Công ty Herbitech vì cho rằng việc áp dụng này không phù hợp.

Theo cáo buộc, để che giấu doanh thu, ông Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế được xác định lên tới 190 tỷ đồng.

Về nội dung này, ông Khiêm thừa nhận có chỉ đạo nhân viên công ty lập 2 hệ thống sổ sách kế toán song phủ nhận tổng số tiền doanh thu không kê khai là 190 tỷ đồng. Theo bị cáo, con số thực tế chỉ khoảng hơn 50 tỷ đồng.

“Mong HĐXX xem xét cho bị cáo. Khi xét đến lợi nhuận, bị cáo hiểu là cần phải tính chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra”, ông Khiêm trình bày.

Về cáo buộc rửa tiền, Giám đốc Công ty Herbitech thừa nhận có thanh toán tiền thuê đất hơn 12 tỷ đồng, số tiền này lấy từ nguồn không kê khai thuế và nguồn tiền do sản xuất buôn bán hàng không bảo đảm chất lượng mà có. Nhưng thời điểm đó, bị cáo không nhận thức được đó là hành vi rửa tiền.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Huệ thừa nhận việc tham gia điều hành công ty, hỗ trợ chồng. Bà Huệ được chồng giao cầm tiền mặt chi các khoản theo quy định. Bản thân bị cáo cũng tham gia vào quá trình sản xuất thuốc từ giữa 2019 đến giữa năm 2020.