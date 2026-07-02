Hôm nay (2/7), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ (Quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) cùng 17 bị cáo khác ra xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh, bị cáo đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán kế toán đến hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm. Bị cáo bị cáo buộc cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không bảo đảm chất lượng, xác định là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cũng xác định, Khiêm chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 53 tỷ đồng, cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.

Trong quá trình điều tra, truy tố, VKSND Tối cao nhận thấy vụ án bộc lộ nhiều sơ hở trong các quy định pháp luật và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng cũng như hoạt động hạch toán, kê khai thuế.

Theo VKSND Tối cao, đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Cơ quan này cho rằng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm của Công ty Herbitech và các doanh nghiệp liên quan, do đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, ngày 17/9/2025, VKSND Tối cao đã ban hành Kiến nghị số 15/KN-VKSTC gửi Chính phủ, đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.



Vợ giám đốc Herbitech xin hoãn phiên tòa

Tại phần thủ tục, bị cáo Trần Thị Huệ (vợ bị cáo Phạm Vũ Khiêm) có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang điều trị bệnh. Một bị cáo khác cũng xin được xét xử vắng mặt vì vừa sinh con.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định Trần Thị Huệ là một trong những bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án. Do đây là lần đầu mở phiên tòa, HĐXX chấp nhận đề nghị hoãn xét xử của bị cáo.

HĐXX cho biết sẽ cử người xác minh việc Trần Thị Huệ điều trị tại bệnh viện để làm rõ tình trạng sức khỏe. Trường hợp phát hiện thông tin không đúng sự thật, tòa sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo, hiện đang được tại ngoại.

Theo quyết định của HĐXX, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7.