Sáng 16/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026. Sự kiện nhằm để người học hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp các đơn vị tuyển dụng.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm trong một thời điểm rất đặc biệt - khi người trẻ đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng đối diện với nhiều áp lực và thay đổi chưa từng có của xã hội hiện đại. “Công nghệ phát triển từng ngày, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người làm báo, truyền thông và sáng tạo nội dung. Những công việc từng rất ổn định có thể biến mất chỉ sau vài năm, nhưng đồng thời cơ hội mới cũng liên tục được mở ra cho những người biết thích nghi, biết học hỏi và biết tạo ra giá trị riêng của mình”, ông Sơn nói.

Các đại biểu chia sẻ tại Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026. Ảnh: Phương Anh.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh ấy, giáo dục đại học không thể chỉ là nơi cung cấp tấm bằng tốt nghiệp. “Một trường đại học cần trở thành nơi giúp sinh viên hình thành tư duy độc lập, khả năng tự học, năng lực thích ứng và đặc biệt là ý thức về trách nhiệm xã hội của người làm nghề”, ông Sơn nói và cho rằng đó cũng là điều mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn theo đuổi.

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhắn gửi tới các sinh viên: “Thế hệ của các em có thể sẽ phải thay đổi công việc nhiều lần trong cuộc đời. Có thể những kiến thức hôm nay sẽ nhanh chóng đổi mới trong vài năm tới. Nhưng có những điều sẽ luôn cần thiết ở bất kỳ thời đại nào, đó là sự trung thực, tinh thần cầu thị, khả năng làm việc và thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp mình lựa chọn. Các em không cần phải trở thành người thành công sớm nhất. Nhưng hãy cố gắng trở thành người không ngừng tiến về phía trước, không ngừng học hỏi. Tôi tin rằng, với tri thức, sự năng động và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các em sẽ đủ tự tin để bước vào thị trường lao động bằng năng lực thực chất và khát vọng cống hiến chân thành”.