XEM CLIP: (Nguồn Thời sự Đài Hà Nội)

Ngày 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Trung, Giám đốc vận hành Công ty OKWIN tại Việt Nam, khai tập đoàn này vận hành hàng chục website đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Quang Trung tại cơ quan công an. Ảnh: T.D.

Trong đó, Trung được giao quản lý 2 website OKWIN và Okfun. Website OKWIN thu hút người xem bóng đá rồi điều hướng sang Okfun để cá độ; các website khác trong hệ thống cũng dẫn người chơi đến các trang cá cược bóng đá.

Tại cơ quan điều tra, Dương Hồng Phúc khai đã lợi dụng công việc cộng tác viên của một nhà mạng để đến nhà người dân hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao. Từ đó, Phúc tạo sim rác, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi thu gom bán lại cho khách.

Còn Nguyễn Thị Thành khai mỗi ngày làm từ 1-2 sim, có thời điểm lên đến khoảng 10 sim. Mỗi sim được bán với giá từ 100 đến 400 nghì đồng, tùy thời điểm.

Thành cho rằng việc làm này "không ảnh hưởng đến ai". Tuy nhiên, sau khi được điều tra viên giải thích các sim được sử dụng cho hoạt động đánh bạc, rửa tiền và nhiều hành vi phạm pháp khác, bị can đã thừa nhận sai phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương làm sạch dữ liệu viễn thông, giả danh cộng tác viên nhà mạng hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao để bí mật thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Từ đó, nhóm này mở trái phép tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán cho các đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền.

Chỉ trong 5 tháng, các đối tượng đã mở và mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng. Toàn bộ số tài khoản sau đó được chuyển ra nước ngoài để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội còn phát hiện một đối tượng cầm đầu nhận quảng cáo cho hệ sinh thái cờ bạc trực tuyến OKWIN có trụ sở tại Campuchia với tổng giá trị hơn 11 triệu USDT (khoảng 300 tỷ đồng). Hệ thống này ghi nhận lượng giao dịch từ 1.000-1.100 tỷ đồng mỗi tháng.

Lực lượng công an đã đồng loạt khám xét, bắt giữ 29 đối tượng thuộc ban quản lý, bộ phận lập trình và truyền thông của OKWIN, trong đó có cả đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, thu giữ 42 lượng vàng, hơn 34 tỷ đồng tiền mặt và tiền điện tử cùng hàng trăm thiết bị công nghệ cao.

Theo Thượng tá Đặng Mạnh Cường, chuyên án đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân để trục lợi trên không gian mạng.